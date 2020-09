Utrata wagi może pomóc w uniknięciu tego rodzaju raka

„Utrata wagi może pomóc zmniejszyć ryzyko raka związanego z otyłością” – głoszą autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Obesity. Według National Cancer Institute nowotwory te mogą obejmować nerki, okrężnicę, trzustkę, woreczek żółciowy, wątrobę, piersi, tarczycę i inne.

Badanie nad związkiem otyłości z nowotworem

W badaniu wzięło udział 4859 dorosłych w wieku od 45 do 76 lat, którzy nigdy wcześniej nie mieli raka. Każdemu uczestnikowi badania przydzielono losowo jeden z dwóch planów odchudzania. Pierwszy plan, zwany intensywną interwencją dotyczącą stylu życia (lub ILI), zmniejszał dzienną liczbę kalorii. Zwiększał także wysiłek fizyczny do około 175 minut tygodniowo. Drugi plan o nazwie Diabetes Support and Education (DSE) obejmował trzy spotkania grup wsparcia na temat diety, ćwiczeń i motywacji. Odbywały się one trzy razy na rok przez trzy lata, a następnie raz w roku.

Po 11 latach obserwacji naukowcy odkryli, że u około 14% uczestników – dokładnie 684 – zdiagnozowano raka. Jednak mniej osób, które stosowały się do planu odchudzania ILI doświadczyło nowotworu, w porównaniu z osobami, które przestrzegały planu DSE. U tych, którzy postępowali zgodnie z pierwszym planem, ryzyko zdiagnozowania raka związanego z otyłością spadło o 16%.

„Należy zachęcać lekarzy do kierowania pacjentów z otyłością na programy interwencyjne, które pomagają ludziom kontrolować ich wagę. Ponadto stworzenie środowiska z łatwiejszym dostępem do zdrowej żywności i aktywności fizycznej jest podstawą profilaktyki otyłości i raka” – mówi Dr Hsin-Chieh Yeh, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa i autor badania.

