Budowa serca różni się między płciami. Kto jest bardziej narażony na choroby?

Naukowcy z Queen Mary University of London, we współpracy z University of Barcelona i University of Southampton, wykorzystali nowe sposoby przyjrzenia się strukturze serca 667 zdrowych osób – 309 mężczyzn i 358 kobiet – z brytyjskiego badania Biobank Imaging.

Zespół przyjrzał się skanom rezonansu magnetycznego serca (CMR), rodzajowi skanowania serca stosowanemu do diagnozowania i dostarczania informacji na temat różnych chorób serca. Opracowali nowy „zestaw narzędzi” do analizy obrazów specyficznych dla serca, zwany radiomiką CMR, w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o sercu. „Zestaw narzędzi” został zastosowany do skanów lewej komory – części serca odpowiedzialnej za pompowanie krwi w organizmie.

Różnice w budowie żeńskiego i męskiego serca

Kiedy naukowcy porównali liczne pomiary tekstury i kształtu serca, odkryli, że u mężczyzn mięsień sercowy był zdominowany przez bardziej szorstkie tekstury. Podczas gdy serca kobiet miały drobniejszą ziarnistość.

Stwierdzili również istotne różnice w ogólnym kształcie męskich i żeńskich serc, w tym fakt, że mężczyźni mieli większą powierzchnię mięśnia sercowego w porównaniu z kobietami, nawet po uwzględnieniu wielkości ciała.

Stwierdzono, że kształt i tekstura serca zmieniały się wraz z wiekiem. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy różne grupy wiekowe: 45-54 lata, 55-64 lata i 65-74 lata.

Różnice w kształcie serca między mężczyznami i kobietami zmniejszały się wraz z wiekiem, podczas gdy różnice tekstur utrzymywały się we wszystkich grupach wiekowych i dominowały w starszym wieku.

Naukowcy zastosują teraz tę technikę do skanów CMR osób z chorobami serca i układu krążenia – w tym z cukrzycą, wysokim ciśnieniem krwi, wysokim poziomem cholesterolu i chorobą wieńcową serca. Miejmy nadzieję, że to ujawni, w jaki sposób bardziej skomplikowane szczegóły budowy serca różnią się między stanem układu krążenia a chorobą.

