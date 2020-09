Grypa miesiączkowa – co to jest i dlaczego spotyka niektóre kobiety?

Objawy zespołu napięcia przedmiesiączkowego (PMS) dotykają 95% wszystkich kobiet w wieku rozrodczym. Obejmują one nudności, bóle, uderzenia gorąca i zmęczenie – wiele z nich odzwierciedla objawy grypy. Z powodu tych podobieństw wiele kobiet opisuje skutki jako „grypę miesiączkową”.

Czym jest grypa miesiączkowa?

Chociaż grypa miesiączkowa nie jest chorobą i nie można jej zdiagnozować, objawy są bardzo realne dla wielu kobiet. Objawy przedokresowe są podobne do objawów grypy, ale wyróżnia je cyklicznoś.ć. „Objawy grypy okresowej mogą wystąpić między owulacją a początkiem miesiączki” – mówi lekarz medycyny integracyjnej Alejandra Carrasco. Objawy zwykle pojawiają się co miesiąc.

Aby wykluczyć wirusową grypę, należy zadać sobie następujących pytania:

Czy moje objawy występują regularnie na tydzień lub dwa przed miesiączką?

Czy jestem narażony na wysokie ryzyko grypy?

Czy mam rzeczywistą gorączkę przez kilka godzin, lub dni?

Jeśli odpowiesz twierdząco na pierwsze pytanie, to nie jest zwykła grypa. Nie mamy infekcji wirusowych co trzy do czterech tygodni. Jeśli jednak odpowiesz twierdząco na dwa ostatnie pytania, prawdopodobnie masz do czynienia z wirusową grypą.

Przyczyny grypy miesiączkowej

Nie ma dowodów na to, dlaczego niektóre kobiety doświadczają poważniejszych objawów PMS, takich jak grypa okresowa, podczas gdy inne nie. Jednak grypa miesiączkowa może być wywołana zwiększoną wrażliwością na wahania hormonalne lub zwiększoną reakcją zapalną podczas cykl miesiączkowy.

Ponadto określone hormony zapalne (zwane prostaglandynami) mogą nasilać objawy grypopodobne u niektórych kobiet. Kiedy komórki endometrium wyściełające macicę zaczynają się złuszczać, hormony te są uwalniane. Podczas tego procesu „niektóre z tych prostaglandyn mogą dostać się do krwiobiegu”, mówi dr Carrasco, „powodując bóle głowy, nudności, wymioty, bóle mięśni, gorączkę i biegunkę”.

Kiedy grypa miesiączkowa ustaje?

Ogólnie objawy grypy okresowej ustępują, gdy zaczyna się miesiączka lub po kilku dniach miesiączki. Jeśli problemy utrzymują się lub zakłócają codzienne życie, warto skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu lub ginekologiem. Przykłady utrzymujących się problemów obejmują utrzymującą się gorączkę, odwodnienie spowodowane biegunką lub wymiotami i objawy grypopodobne. Grypa okresowa może również wskazywać na inne podstawowe stany zapalne. Pomocna może być konsultacja z lekarzem w celu wykluczenia tych potencjalnych przyczyn. „Musimy naprawdę przyjrzeć się równowadze hormonalnej i czynnikom zapalnym, a także temu, co generalnie naraża nas na choroby zapalne” – mówi ginekolog Anna Cabeca.

Jak leczyć grypę miesiączkową?

Ponieważ grypa miesiączkowa nie jest diagnozą medyczną, nie ma na nią określonej metody leczenia. Istnieją jednak sposoby radzenia sobie z objawami. Jednym z najlepszych sposobów radzenia sobie z grypą okresową jest opieka wspomagająca, taka jak odpoczynek, picie dużej ilości płynów i opanowanie stanu zapalnego. Aby pomóc w radzeniu sobie ze stanem zapalnym, Cabeca sugeruje włączenie przeciwutleniaczy do diety. Pomocne może być również dodanie suplementów wspierających naturalne reakcje przeciwzapalne organizmu, a także dostępne bez recepty niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub aspiryna.

