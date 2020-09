Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego – jak rozpoznać tę chorobę?

Około 1400 osób rocznie zapada na poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego, a około 33 000 osób cierpi na nie w wyniku jakiejś niepełnosprawności. U jednej trzeciej osób z poprzecznym zapaleniem rdzenia stan poprawia się i nie ma wielu trwałych uszkodzeń. Osoby te mogą normalnie chodzić i mają tylko niewielkie problemy. Niektórzy jednak mają problemy z chodzeniem, skurcze mięśni, mniej wrażliwy zmysł dotyku lub problemy z kontrolowaniem pęcherza. Pozostała trzecia w wyniku choroby nie jest w stanie chodzić i potrzebuje pomocy przy wielu codziennych czynnościach.

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego – co to za choroba?

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego wynika z uszkodzenia komórek nerwowych w określonym obszarze. Tkanka tłuszczowa zwana mieliną chroni te włókna, ale kiedy jest uszkodzona, nerwy pod spodem również mogą zostać naruszone. Wówczas trudniej jest im wysyłać sygnały do innych części ciała. To często powoduje ból, osłabienie lub paraliż. Kiedy taki stan wystąpi po obu stronach części rdzenia kręgowego, nazywamy to poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego.

Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego – jakie są przyczyny?

W ponad połowie przypadków lekarze nie są pewni, co powoduje poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego. Ale wiedzą, że może się to zdarzyć, gdy organizm próbuje zwalczyć chorobę. Często jest powiązane z:

1. Chorobą autoimmunologiczną, taką jak toczeń i zespół Sjogrena, które powodują stan zapalny.

2. Infekcjami:

Infekcje bakteryjne, takie jak borelioza, gruźlica i kiła

Infekcje grzybicze rdzenia kręgowego, takie jak aspergillus, blastomyces, coccidioides i cryptococcus

Pasożyty, takie jak toksoplazmoza, wągrzyca, schistosomatoza i angtiostrongyloid

Infekcje wirusowe, takie jak ospa wietrzna i półpasiec, który powoduje ospę wietrzną i półpasiec; enterowirus; i wirus Zachodniego Nilu

3. Stwardnieniem rozsianym (SM): Poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego może być pierwszym objawem SM, które niszczy mielinę w mózgu i rdzeniu kręgowym. Może również sygnalizować nawrót.

Objawy zapalenia rdzenia kręgowego

Objawy mogą pojawić się w ciągu kilku godzin lub dni (ostry atak) lub stopniowo w ciągu kilku tygodni.

Pierwsze objawy to zwykle:

Ból pleców



Ostry ból, który przesuwa się w dół nóg i ramion lub wokół klatki piersiowej i brzucha

Osłabienie lub paraliż nóg i ramion

Wrażliwość na dotyk do tego stopnia, że lekki nacisk opuszki palca powoduje ból

Drętwienie lub uczucie mrowienia w palcach u nóg, stopach lub nogach

Skurcze mięśni

Gorączka

Utrata apetytu

Problemy z kontrolą pęcherza i jelit

Po rozpoczęciu objawy mogą się nasilić w ciągu kilku godzin. W większości przypadków osiągają szczyt w ciągu 10 dni. To, jak duża część ciała chorego będzie dotknięta, zależy od tego, w której części rdzenia kręgowego występuje problem.

Jak leczy się poprzeczne zapalenie rdzenia kręgowego?

Nie ma lekarstwa na tę przypadłość, więc lekarz próbuje opanować chorobę i złagodzić objawy. Sprawdzają się tu metody, takie jak:

Sterydy: łagodzą stany zapalne kręgosłupa. Można zażyć pigułki lub wprowadzić je bezpośrednio do żył.

Dożylna immunoglobulina (IVIG): lekarz wstrzyknie do organizmu przeciwciała od zdrowych dawców. Będą wiązać się z przeciwciałami powodującymi problem i usuwać je z organizmu.

Terapia wymiany osocza: jeśli sterydy nie zmniejszają stanu zapalnego, stosuje się leczenie, zwane również plazmaferezą. Lekarz wymieni osocze krwi (płynną część zawierającą krwinki). To może pozbyć się komórek, które powodują, że układ odpornościowy atakuje ciało i zapobiegnie uszkodzeniu innych narządów.

Przeciwwirusowe leki: Jeśli lekarz uzna, że to wirus jest przyczyną choroby, prawdopodobnie przepisze odpowiednie leki.

Leki na objawy i powikłania: Można dostać leki łagodzące skurcze mięśni, pomagające kontrolować pęcherz lub jelita, łagodzące sztywność, radzące sobie z depresją i pomagające w problemach seksualnych.

Leki przeciwbólowe dostępne bez recepty i na receptę: Można dostać leki na depresję lub leki, które zatrzymują drgawki.

Respirator: Jeśli objawy wpływają na oddychanie, to urządzenie może pomóc w oddychaniu. Zapewni organizmowi wystarczającą ilość tlenu.

W celu złagodzenia objawów poleca się także metody wspomagające, takie jak odpoczynek, fizjoterapia, psychoterapia.