Naukowcy: Kichanie bez maseczki to groźny błąd

Pennsylvania State Univeristy opublikowało wideo, w którym wystąpiła Elizabeth McGraw, dyrektor Center for Infectious Disease Dynamics, zajmującego się dynamiką rozwoju chorób zakaźnych. Ekspertka wyjaśniła, dlaczego w czasie epidemii COVID-19 nie należy zdejmować maseczki w miejscu publicznym nawet, gdy kichamy. Jak wyjaśnia naukowiec:

Kichanie i kaszlenie niosą za sobą wyjątkowo duże ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Kichanie sprawia, że wirus dostaje się do powietrza i roznosi na odległość nawet 2,5 metra.

Niestety, istnieje obawa, że wirusy potrafią utrzymać się w powietrzu nawet przez długi czas. Dlatego, choć jest to niekomfortowe, nie należy zdejmować maseczki podczas kichania. Zawsze można mieć ze sobą dodatkową – jednorazową lub materiałową na wypadek gdyby maseczka, w którą kichamy stała się zbyt mokra.

Co więcej, należy pamiętać, by każdego wieczoru przed wyjściem do pracy/szkoły prać materiałową maseczkę, którą mieliśmy na sobie tego samego dnia. Jeśli kichanie w maseczce jest dla kogoś wyjątkowo niekomfortowe, może ją zdjąć jedynie wtedy, gdy jest w odległości co najmniej 2,5 metra od innych osób i kicha w rękaw/łokieć.

Całą wypowiedź ekspertki możecie zobaczyć w dodanym poniżej wideo.

