Jak zadbać o zdrowie jelit? Liczy się każdy wybór, którego dokonujesz

Funkcje jelit w organizmie człowieka

Jelito cienkie i jelito grube to organy ludzkiego układu pokarmowego. To właśnie w jelitach przebiega ważny proces trawienia pokarmów, pozyskiwania z nich składników odżywczych oraz wydalania szkodliwych produktów przemiany materii. Dzięki jelitom możemy mieć siłę i energię do życia, nasz organizm sam wytwarza niektóre witaminy (np. witamina K i witaminy z grupy B) i odpiera ataki chorobotwórczych drobnoustrojów.

Liczne badania udowodniły, że zdrowie jelitprzekłada się na ogólną odporność organizmu oraz kondycję psychiczną – dzieje się tak, gdyż to właśnie w jelitach produkowany jest jeden z kluczowych hormonów szczęścia. Zdrowie jelit wpływa też na wygląd naszej sylwetki, kondycję fizyczną oraz jakość życia, bo wszystkie dolegliwości jelitowe utrudniają normalne funkcjonowanie.

