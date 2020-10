Laureaci Nagrody Nobla tłumaczą, jak zatrzymać pandemie wirusów

Amerykanie Charles Rice z Rockefeller University i Harvey Alter z National Institutes of Health zostali uhonorowani wraz z Brytyjczykiem Michaelem Houghtonem za odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C. Laureaci na osobnych konferencjach prasowych opowiedzieli, ile czasu zajęło im osiągnięcie swoich wyników. „To długa historia, coś w rodzaju 50-letniej sagi” – powiedział 85-letni Alter, który rozpoczął swoje badania w latach 60. Dodał jednak, że ulepszenia technologiczne oznaczają teraz szybsze rezultaty. „Istnieje duża różnica między latami 70. i 80. XX wieku, a teraz technologia jest tak zaawansowana, że aż zdumiewająca” – dodał.

Rice, lat 68, powiedział, że „sekwencjonowanie pojedynczego genomu wirusa zajęło im mnóstwo czasu. „Teraz ludzie mogą to zrobić w ciągu kilku godzin. A tempo, w jakim ludzie byli w stanie zrobić postępy w zrozumieniu… COVID-19 jest po prostu spektakularne” – dodał. Dla Houghton te postępy technologiczne, zwłaszcza w opracowywaniu szczepionek, są „srebrem kryjącym się za chmurą COVID”. Rice powiedział, że globalna współpraca naukowa w odpowiedzi na pandemię koronawirusa „uspokaja” obawy przed przyszłymi wirusami.

Laureaci Nagrody Nobla o pandemii koronawirusa

Alter powiedział jednak, że pośpiech w poszukiwaniu lekarstw nie powinien odbywać się kosztem odpowiednich badań. „Trzeba mieć dalekosiężne planowanie, dalekosiężne myślenie i swobodę zajmowania się rzeczami, które nie mają natychmiastowego efektu. A w dzisiejszych czasach, jeśli nie ma się punktu końcowego, trudno jest zdobyć fundusze” – dodał. Alter powiedział, że nauka o wirusowym zapaleniu wątroby typu C, które co roku zabija około 400 000 ludzi, jest teraz taka, że lepsze testy i leki nie są wymagane.

„Potrzebujemy woli politycznej, aby ją wykorzenić” – dodał. Alter powiedział, że to samo należy zrobić w przypadku COVID-19. „Głównie rzecz, którą należy zrobić, to testować i leczyć. Gdybyśmy mieli świetny szybki test na COVID i świetne leczenie COVID, to byłoby to samo, ta sama zasada” – powiedział. Houghton dodał, że należy również przestrzegać podstawowych zasad zdrowotnych.

„To niepokojące, gdy widzisz, że nie wszyscy robią to, co wiesz jako wirusolog, a to ma sens: społeczny dystans, noszenie maski i tak dalej.”.. – powiedział.