Szokujące dane: Jedna trzecia ludzi pierze pościel tylko raz w roku

Badanie, oparte na ankiecie przeprowadzonej na 2000 uczestników przez Hammonds Furniture, wykazało, że Brytyjczycy pozostają w tyle, jeśli chodzi o higienę. Co trzeci (30%) przyznał się do prania pościeli tylko raz w roku, co według ekspertów może prowadzić do gromadzenia się bakterii, swędzenia skóry i rozmnażania się roztoczy. Ale obrzydliwe nawyki nie kończą się na pościeli. 36% Brytyjczyków pierze koce tylko raz w roku, a 18% przyznało się do prania tylko dżinsów... raz w roku.

Jak często prać pościel, odzież zimową czy jeansy?

Rzadko prano również odzież zimową, taką jak szaliki, rękawiczki i czapki, chociaż rękawiczki bardzo łatwo mogą zbierać zarazki, a brud i pot mogą szybko zostać uwięzione w szalikach i czapkach. Naprawdę należy je prać co pięć do dziesięciu razy – szczególnie w dobie częstego mycia rąk i nacisku na higienę osobistą. Co ciekawe, 40% pierze ręczniki po każdym użyciu, a 45% po pięciu użyciach.

Dr Aragona Giuseppe, lekarz rodzinny i doradca medyczny w Prescription Doctor twierdzi, że zmiana pościeli raz w tygodniu jest najlepsza dla optymalnej czystości. „Regularne pranie odzieży i pościeli jest ważne dla ogólnej czystości i zapewnienia, że twoje ciało pozostaje czyste i zdrowe” – mówi dr Guiseppe. Jeśli nie pierzesz często odzieży, możesz być narażony na infekcję lub po prostu czuć się i pachnieć źle. Spanie na brudnej poduszce może sprzyjać trądzikowi, wypryskom i innym problemom skórnym z powodu bakterii przenoszących się na skórę.

Jak często prać bieliznę?

80% pierze bieliznę po każdym użyciu, ale istnieją znaczne różnice między płciami. Jedna czwarta mężczyzn przyznała się do prania bielizny po każdych pięciu praniach, w porównaniu do zaledwie 13% kobiet. Niepokojące jest to, że jeden na dziesięciu mężczyzn (10%) mężczyzn deklarował, że pierze bieliznę po 10 użyciach, w porównaniu z zaledwie 3% kobiet.