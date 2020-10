Czy zbyt długie siedzenie może powodować nietrzymanie moczu?

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Międzynarodowego Towarzystwa Kontynencji nietrzymanie moczu (NTM) to jakikolwiek epizod niezależnego od woli wycieku moczu z pęcherza moczowego. Jest to uciążliwy i wstydliwy problem, do którego przyznajemy się bardzo niechętnie. Według danych statystycznych może cierpieć na nie nawet 2-3 mln kobiet w Polsce.

Kobiety w wieku powyżej 60 lat, które siedzą zbyt długo, mogą być najbardziej narażone na nietrzymanie moczu. Szacuje się, że do 30% młodych kobiet i 40% w średnim wieku boryka się z problemem. Nietrzymanie moczu często spowodowane jest osłabieniem mięśni dna miednicy, które podtrzymują pęcherz. Badania przeprowadzono na Glasgow Caledonian University, pod kierownictwem Joanne Booth.

