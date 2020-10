Ile wiesz o grypie? Sprawdź się w naszym quizie!

Martwisz się, że zachorujesz na grypę? Chcesz dowiedzieć się, jak temu zapobiec? Rozwiąż nasz quiz, aby sprawdzić, jak dużo wiesz o grypie, lub, aby czegoś więcej się o niej dowiedzieć – co to jest, jak się rozprzestrzenia i kto jest najbardziej zagrożony zachorowaniem. Wiedza to potęga, jeśli chodzi o zapobieganie grypie!

Co to jest grypa?

Grypa jest niezwykle zaraźliwą chorobą. Ma objawy, które mogą być podobne do przeziębienia, jednak grypa jest znacznie gorsza. Przeziębienie może cię trochę przygnębiać, ale grypa może wywołać dreszcze na samą myśl o wstawaniu z łóżka.

Grypa jest groźna nie tylko ze względu na przebieg choroby, ale także jej powikłania. Chociaż praktycznie każdy może zachorować na grypę, niemowlęta, osoby starsze, ciężarne kobiety i osoby z przewlekłymi dolegliwościami, takimi jak cukrzyca, choroby serca, choroby płuc i HIV to grupy, które są narażone na największe ryzyko powikłań grypy.

Grypie można zapobiegać, stosując zasady higieny i odpowiedniego dystansu społecznego, ale także poprzez szczepionkę.

QUIZ:

