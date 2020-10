Co to jest dieta Hashimoto? Czy mogą stosować ją także zdrowe osoby?

Choroba Hashimoto – co to jest?

Zapalenie tarczycy Hashimoto jest chorobą autoimmunologiczną. W przebiegu choroby tkanka tarczycy ulega stopniowemu niszczeniu poprzez limfocyty, które są białymi krwinkami wchodzącymi w skład układu odpornościowego.

Tarczyca znajduje się u podstawy szyi i jest gruczołem dokrewnym. Kształtem przypomina motyla. Wydziela hormony, które wpływają na prawie każdy układ narządów, w tym serce, płuca, szkielet oraz układ pokarmowy i ośrodkowy układ nerwowy. Kontroluje również metabolizm i wzrost.

Głównymi hormonami wydzielanymi przez tarczycę są tyroksyna (T4) i trójjodotyronina (T3). Ostatecznie uszkodzenie tego gruczołu prowadzi do niewystarczającej produkcji hormonów tarczycy.

Hashimoto a styl życia i dieta

Dieta i styl życia odgrywają istotną rolę w radzeniu sobie z Hashimoto. Wiele osób przyznaje, że objawy utrzymują się u nich nawet mimo przyjmowania leków. Ponadto wiele osób wykazujących objawy nie bierze leków.

Co więcej, badania sugerują, że stan zapalny może być czynnikiem wywołującym szeroki zakres objawów Hashimoto. Stan zapalny jest często związany z dietą. Modyfikacje diety i stylu życia są również kluczem do zmniejszenia ryzyka innych dolegliwości. Osoby z Hashimoto są bardziej narażone na choroby autoimmunologiczne, wysoki poziom cholesterolu, otyłość i cukrzycę.

Badania pokazują, że rezygnacja z niektórych pokarmów, przyjmowanie suplementów i wprowadzanie zmian w stylu życia może znacznie poprawić jakość życia chorych. Ponadto zmiany te mogą pomóc w zmniejszeniu stanu zapalnego, spowolnieniu lub zapobieganiu uszkodzeniom tarczycy oraz w kontrolowaniu masy ciała, poziomu cukru we krwi i poziomu cholesterolu.

Jaka dieta będzie odpowiednia przy Hashimoto?

Oto kilka wskazówek dietetycznych popartych badaniami, które pomogą w leczeniu choroby Hashimoto.

Diety bezglutenowe i bezzbożowe

Wiele badań wskazuje, że osoby z Hashimoto są bardziej narażone na celiakię niż ogół populacji. W związku z tym eksperci zalecają, aby każdy, u kogo zdiagnozowano Hashimoto, był badany pod kątem celiakii. Co więcej, niektóre badania sugerują, że diety bezglutenowe i bezzbożowe mogą przynosić korzyści osobom z chorobą Hashimoto. W 6-miesięcznym badaniu z udziałem 34 kobiet z chorobą Hashimoto dieta bezglutenowa zmniejszyła poziom przeciwciał tarczycowych, poprawiając jednocześnie czynność tarczycy i poziom witaminy D w porównaniu z grupą kontrolną. Wiele innych badań pokazuje, że osoby z chorobą Hashimoto – lub ogólnie chorobami autoimmunologicznymi – prawdopodobnie odnoszą korzyści z diety bezglutenowej, nawet jeśli nie mają celiakii. W diecie bezglutenowej należy unikać wszystkich produktów zawierających pszenicę, jęczmień, żyto. Na przykład większość makaronów, pieczywa i sosów w proszku zawiera gluten – chociaż istnieją alternatywy bezglutenowe. Dieta bezzbożowa jest bardziej restrykcyjna niż dieta bezglutenowa, ponieważ zakazuje spożywania wszystkich zbóż. Chociaż ta zmiana diety może również przynosić korzyści, badania potwierdzające jej skuteczność są ograniczone.



Protokół autoimmunologiczny

Ta dieta jest przeznaczona dla osób z chorobami autoimmunologicznymi. Eliminuje potencjalnie szkodliwe produkty, takie jak zboża, nabiał, warzywa psiankowate, dodatek cukru, kawa, rośliny strączkowe, jajka, alkohol, orzechy, nasiona, rafinowane cukry, oleje i dodatki do żywności. W trwającym 10 tygodni badaniu z udziałem 16 kobiet z chorobą Hashimoto, protokół autoimmunologiczny doprowadził do znaczącej poprawy jakości życia i znacznego obniżenia poziomu białka C-reaktywnego (CRP) będącego markerem stanu zapalnego. Chociaż wyniki te są obiecujące, potrzebne są większe, dłuższe badania. Należy pamiętać, że protokół autoimmunologiczny jest dietą eliminacyjną i powinien być przepisywany i monitorowany przez doświadczonego lekarza.



Dieta beznabiałowa

Nietolerancja laktozy jest bardzo często spotykana u osób z chorobą Hashimoto. W badaniu z udziałem 83 kobiet z chorobą Hashimotosa u 75,9% zdiagnozowano nietolerancję laktozy. Jeśli podejrzewasz u siebie nietolerancję laktozy, wyeliminowanie nabiału może pomóc w problemach trawiennych, a także w funkcjonowaniu tarczycy i wchłanianiu leków. Należy pamiętać, że ta strategia może nie działać dla wszystkich, ponieważ niektórzy ludzie z Hashimoto doskonale tolerują nabiał.



Dieta przeciwzapalna

Stan zapalny może być główną przyczyną i motorem napędowym choroby Hashimoto. W związku z tym dieta przeciwzapalna bogata w owoce i warzywa może znacznie złagodzić objawy. Badanie przeprowadzone na 218 kobietach z chorobą Hashimoto wykazało, że markery stresu oksydacyjnego - stanu powodującego przewlekłe zapalenie - były niższe u tych, które częściej jadły owoce i warzywa. Warzywa, owoce, przyprawy i tłuste ryby to tylko niektóre przykłady żywności o silnych właściwościach przeciwzapalnych.



Pełnowartościowe diety o wysokiej zawartości składników odżywczych

Hashimoto a suplementy diety

Selen

Badania pokazują, że przyjmowanie 200 mcg selenu dziennie może pomóc zredukować przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycy (TPO) i poprawić samopoczucie u osób z chorobą Hashimoto.



Cynk

Cynk jest niezbędny do funkcjonowania tarczycy. Badania sugerują, że gdy jest stosowany samodzielnie lub razem z selenem, przyjmowanie 30 mg tego minerału dziennie może poprawić czynność tarczycy u osób z niedoczynnością tarczycy



Kurkumina

Badania na zwierzętach i ludziach wykazały, że ten silny związek przeciwzapalny i przeciwutleniający może chronić tarczycę. Ponadto może ogólnie pomóc w leczeniu chorób autoimmunologicznych.



Witamina D

Wykazano, że osoby z chorobą Hashimoto mają znacznie niższy poziom tej witaminy niż ogólna populacja. Co więcej, badania łączą niski poziom witaminy D z ciężkością przebiegu choroby Hashimoto.



Witaminy z grupy B

