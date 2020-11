Pobieranie woskowiny może mierzyć poziom hormonu stresu

Główny badacz dr Andres Herane-Vives (UCL Institute of Cognitive Neuroscience and Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience, King's College London) powiedział: „Pobieranie próbek kortyzolu jest bardzo trudne, ponieważ poziomy hormonu mogą się zmieniać, więc próbka może nie być dokładne odzwierciedlenie przewlekłego poziomu kortyzolu u danej osoby. Ponadto same metody pobierania próbek mogą wywoływać stres i wpływać na wyniki. Jednak poziom kortyzolu w woskowinie wydaje się być bardziej stabilniejszy, a dzięki naszemu nowemu urządzeniu łatwo jest pobrać próbkę i przetestować ją szybko, tanio i skutecznie”.

Nowatorskie urządzenie do samodzielnego pobierania woskowiny jest podobne do bawełnianego wacika, ale jest wyposażone w hamulec, który zapobiega przedostawaniu się wymazówki do ucha i powodowaniu uszkodzeń. Końcówka jest pokryta gąbką z materiału organicznego, z roztworem, który został przetestowany jako najbardziej skuteczny i niezawodny w pobieraniu próbek.

Kortyzol w woskowinie usznej

Naukowcy odkryli, że próbki woskowiny dostarczały więcej kortyzolu niż próbki włosów, a nowa technika była najszybszą i potencjalnie najtańszą metodą. Na nowatorską technikę w najmniejszym stopniu wpłynęły czynniki zakłócające, takie jak stresujące wydarzenia lub spożycie alkoholu. W innym niedawnym badaniu uczestnicy ocenili nowe urządzenie do samodzielnego pobierania próbek jako wygodniejsze niż tradycyjne metody.

Dr Herane-Vives zakłada teraz firmę Trears, która przy wsparciu inkubatora początkowego UCL Hatchery, wprowadzi na rynek swoje urządzenie do pobierania woskowiny.

Czytaj też:

