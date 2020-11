Problemy z układem moczowym? Przyczyną mogą być twoje nawyki

Wbrew licznym ogłoszeniom na metody oczyszczania organizmu z toksyn, nasze ciało ich nie potrzebuje, bo ma bardzo dobry system pozbywania się ich przez 24 godziny na dobę. Dba o to nasz układ moczowy, a efektem jego pracy jest wydalanie moczu: to właśnie wraz z nim pozbywamy się znacznej ilości toksyn. Na liście częstych błędów, które prowadzą do problemów jest na przykład przetrzymywanie moczu czy niewłaściwa higiena. Dowiedz się więcej.

Na układ moczowy składają się nerki, moczowody, pęcherz moczowy oraz cewka moczowa. To sprawny kombinat, filtrujący krew i wydalający z organizmu niepotrzebne składniki. Jednak i tu wymagana jest troska, by wszystkie te narządy działały wydajnie i bez problemów. Wbrew pozorom nie jest to trudne. Zaniedbania mogą jednak okazać się dolegliwe. Jednym z najczęstszych schorzeń, dotykających zwłaszcza kobiety z uwagi na odmienną budowę anatomiczną, jest zapalenie pęcherza moczowego. Jego objawy to m.in. pieczenie przy oddawaniu moczu czy ból w trakcie stosunku. O zakażeniu układu moczowego świadczyć też może wysoka gorączka połączona z bólem podbrzusza lub nerek albo zabarwiony na różowo mocz (uwaga! mocz może się zabarwić na różowo po zjedzeniu buraków – wtedy nie jest to objaw chorobowy). Podstawowe zasady, by uniknąć kłopotów z układem moczowym: Pij dużo płynów! Jeśli masz dolegliwości ze strony układu moczowego, znaczenie ma też zakwaszanie moczu, dlatego warto uwzględnić świeże soki z pomarańczy czy grejpfruta, a do wody dodawać sok z cytryny. Lepiej unikaj spożywania kawy czy mocnej herbaty, bo takie płyny działają drażniąco na pęcherz. Osoby po 65. roku życia powinny skrupulatnie pilnować ilości wypijanej wody, gdyż w tym wieku ryzyko odwodnienia organizmu znacznie wzrasta. Zabarwienie moczu jest dobrym wskaźnikiem tego, czy wypijamy odpowiednią ilość płynów: ciemny mocz świadczy, że przyjmujemy ich za mało,

Dbaj o higienę. Najlepiej myć się dwa razy dziennie delikatnym, bezzapachowym mydłem.

Przy myciu narządów płciowych trzeba przestrzegać jednak odpowiedniej techniki, czyli w kierunku od cewki moczowej do odbytu, a nie na odwrót, co w pewnym stopniu minimalizuje przenoszenie bakterii z okolic odbytu do ujścia cewki moczowej. Pamiętaj – przesadna higiena (czyli zbyt częste mycie) też nie jest dobra, gdyż zbyt częste kąpiele mogą zaburzać florę fizjologiczną, która stanowi naturalną ochronę przed infekcjami.

Należy myć narządy płciowe przed stosunkiem! Chodzi o to, by unikać zawlekania bakterii w miejsca, w których nie powinny się znajdować.

Nie trzymaj moczu! Jeśli czujesz parcie na pęcherz, idź do toalety!

Kiedy już jesteś w toalecie, zadbaj o to, by wydalić całą dostępną zawartość pęcherza.

Jeśli masz kłopoty z układem moczowym, warto codziennie pić codziennie sok z żurawin – w ilości ok. jednego litra. Jak przekonuje na portalu Medycyna Praktyczna dr Robert Drabczyk, żurawina hamuje przyleganie bakterii do błony śluzowej dróg moczowych.

Wzmocnij się dietą – bogata w owoce i warzywa dostarczy witamin i minerałów, które pomogą organizmowi w usuwaniu toksyn. Warto dołączyć do diety produkty o wysokiej zawartości witaminy C, która pomaga zwalczać infekcje. Duże ilości tej witaminy zawiera m.in. papryka, brokuły czy natka pietruszki. Specjaliści polecają także żurawinę ze względu na jej właściwości przeciwzapalne. Suplementy diety należy stosować po konsultacji ze specjalistą!

Pieczenie w okolicach ujścia cewki moczowej, ból przy oddawaniu moczu, ból podbrzusza to sygnały, że lepiej pójść do lekarza. W razie takich objawów warto wykonać kontrolne badanie ogólne moczu. Jeśli leczenie nie przynosi efektu albo dolegliwość powraca po jednym do czterech tygodni od zakończeniu leczenia, lekarz zaleci także posiew moczu na obecność bakterii. Lepiej w razie wystąpienia dolegliwości sugerujących zapalenie pęcherza lub inne schorzenia układu moczowego nie stosować samodzielnie specyfików na infekcje dróg moczowych, zwłaszcza, że zwykle podczas leczenia konieczne jest stosowanie antybiotyku, a ten wypisać może tylko lekarz.

Przestrzegaj zaleceń lekarskich! W chorobach układu moczowego często konieczne jest stosowanie antybiotyków, a przerwanie zaleconej terapii, nawet jeśli wydaje się, że jesteśmy już zdrowi, to narażenie się na powrót infekcji. Co gorsza, może się okazać, że przerywając przyjmowanie antybiotyku spowodowaliśmy uodpornienie się „naszych” bakterii na konkretny specyfik.

Ruszaj się – rezygnowanie z aktywności fizycznej na świeżym powietrzu to błąd, bowiem sport poprawia odporność i sprawia, że rzadziej chorujemy. Ne rezygnujmy z ruchu nawet, gdy pogoda nie sprzyja, to najlepszy sposób, by zahartować organizm.

Rozgrzej się – ciepło poprawia ukrwienie śluzówki dróg moczowych, dzięki czemu szybciej ustępuje stan zapalny. Ulgę może przynieść krótka, ciepła kąpiel i nasiadówki z naparu rumianku lub szałwii. Skorzystaj z termoforu na podbrzusze i nerki – gorący okład może przynieść ukojenie.

Jeśli nie masz dolegliwości, i tak zawsze warto raz na rok zrobić kontrolnie badanie ogólne moczu.

Jeśli dojdzie do zatrzymania moczu, koniecznie szybko udaj się do lekarza. Wbrew pozorom, może to być stan bezpośrednio zagrażający życiu. Prawdopodobnie w takiej sytuacji konieczne będzie założenie cewnika.

