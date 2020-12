Nowa tajemnicza choroba. Nudności i napady drgawek, setki chorych w szpitalu

Wszyscy przyjęci w ten weekend do szpitala w mieście Eluru w Andhra Pradesh mieli negatywny wynik testu na koronawirusa. „Ludzie, którzy zachorowali, zwłaszcza dzieci, nagle zaczęli wymiotować po tym, jak skarżyli się na pieczenie oczu. Niektórzy z nich mdleli lub doświadczali napadów drgawek” – powiedział w rozmowie z gazetą The Indian Express lekarz ze szpitala rządowego Eluru. Liczba pacjentów wynosiła 55 w sobotę o północy i wzrosła do 170 w niedzielę rano. Skok do 270 nastąpił w niedzielny wieczór, a o północy było już 315 dprzypadków. Raporty mówią również, że 50 osób leczono w prywatnych szpitalach.

Główny minister stanu Jaganmohan Reddy powiedział, że do Eluru wysyłane są specjalne zespoły medyczne w celu zbadania przyczyny choroby. Sam Reddy ma również odwiedzić miasto, aby spotkać się z pacjentami i ich rodzinami.

Skażenie wody przyczyną nowej choroby?

„Wykluczyliśmy skażenie wody lub powietrza jako przyczynę po tym, jak urzędnicy odwiedzili obszary, w których ludzie chorowali” – powiedział minister zdrowia stanu Alla Kali Krishna Srinivas. „To jakaś tajemnicza choroba i dopiero analiza laboratoryjna ujawni, co to jest”.

Jednak opozycyjna partia Telugu Desam wezwała do zbadania incydentu, twierdząc, że przyczyną tajemniczej choroby było skażenie.

Zespół lekarzy z All India Institute of Medical Sciences w Mangalgiri, naukowców z National Institute of Nutrition w Hyderabad i Indian Institute of Chemical Technology został wysłany w celu znalezienia źródła choroby.

