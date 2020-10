Masz takie objawy? To może być guz mózgu

Nowotwory mózgu możemy podzielić na kilka rodzajów. We wszystkich przypadkach powodują one objawy związane ze wzrostem ciśnienia wewnątrz czaszki oraz objawy związane z lokalizacją zmian w konkretnym płacie mózgu. Ich nasilenie związane jest m.in. z tempem wzrostu guza. Dowiedz się więcej na temat objawów guza mózgu.

Guz mózgu – co warto o nim wiedzieć?

Guz mózgu może dotyczyć osób w różnym wieku. Zmiany nowotworowe diagnozowane są u niemowląt, małych dzieci, młodzieży, młodych dorosłych i seniorów. W przypadku najmłodszych pacjentów mamy zwykle do czynienia ze zmianami pierwotnymi, czyli powstającymi jeszcze na etapie życia płodowego. Bywają one także związane z wadami rozwojowymi, które zwiększają ryzyko rozwoju nowotworu. U dzieci guzy mózgu rosną bardzo szybko, co ma związek z tempem przebiegu podziałów komórkowych. Z tego względu każdy niepokojący objaw należy od razu konsultować z lekarzem.

W przypadku osób dorosłych guzy mózgu powodują różne czynniki. Wyróżniamy wśród nich m.in. skłonności genetyczne i czynniki środowiskowe. Jedną z częstych przyczyn wielu chorób nowotworowych są używki i narażanie się na kontakt z promieniowaniem oraz chemicznymi substancjami.

Co wpływa na nasilenie objawów guza mózgu?

Objawy guza mózgu zależne są m.in. od stopnia złośliwości zmiany nowotworowej, tempa wzrostu guza, jego lokalizacji, a także kilku innych czynników. Nie w każdym przypadku objawy nowotworu mózgu pojawiają się na samym początku choroby. Czasami choroba może przez długi czas przebiegać niemal bezobjawowo, co zdarza się np. w przypadku nowotworów łagodnych.

Objawy guza mózgu dzielimy na:

objawy ogólne,

objawy ogniskowe.

Objawy ogólne związane są ze wzrostem guza oraz wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Czaszka dorosłego człowieka jest zrośnięta, więc powiększający się guz powoduje zwiększenie objętości mózgu. Skutkuje to pojawieniem się objawów, które nie zawsze muszą być od razu kojarzone z nowotworem.

Objawy ogniskowe bezpośrednio związane są z lokalizacją guza, którego wzrost wpływa na zaburzenia ze strony zmysłów.

Nowotwór mózgu – objawy

Jednym z pierwszych objawów guza mózgu jest nawracający, oporny na działanie środków przeciwbólowych ból głowy. Jego nasilenie bywa zmienne i zwykle przybiera na sile wraz ze wzrostem guza. Lokalizacja bólu może obejmować całą głowę lub jedynie jej część. Nie ma możliwości, aby samodzielnie rozpoznać przyczynę bólu głowy, dlatego zawsze wymaga on wizyty u lekarza i wykonania niezbędnych badań. Ból głowy, który powoduje rosnący guz, może być mylnie brany za ból napięciowy lub migrenę.

Charakterystycznym objawem guza mózgu są też poranne nudności i wymioty na czczo. Pojawiają się one u większości pacjentów onkologicznych, u których zdiagnozowano różne rodzaje nowotworu mózgu. Nudnościom i wymiotom mogą towarzyszyć zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Co więcej, nowotwór mózgu może objawiać się omdleniami, utratą przytomności, drgawkami.

Guz mózgu może także powodować objawy ogniskowe m.in.:

zmianę zachowania,

napady agresji,

apatię,

nadmierną senność,

nadmierne pobudzenie,

niedowłady kończyn,

uczucie mrowienia i drętwienia,

zaburzenia wzroku,

zeza,

wytrzeszcz gałek ocznych,

chwiejny chód,

problemy z koordynacją ruchową,

problemy ze snem,

utratę kontroli nad czynnościami fizjologicznymi,

zaburzenia smaku,

zaburzenia węchu,

zaburzenia słuchu,

uczucie pulsowania w głowie,

omamy słuchowe i omamy wzrokowe,

szumy uszne,

zaburzenia mowy,

dezorientację,

zaniki pamięci.

Lista objawów związanych z guzem mózgu jest bardzo długa ze względu na to, że guz może być zlokalizowany w różnych częściach mózgu. Do typowych i występujących w każdym przypadku nowotworu mózgu objawów zaliczamy objawy ogólne, którym mogą towarzyszyć objawy ogniskowe o różnym nasileniu. Zauważając u siebie częste bóle głowy, poranne nudności i wymioty, a także inne objawy ogólne i objawy ogniskowe, trzeba jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

