Późno kładziesz się spać? Możesz uzależnić się od alkoholu

Kiepskie wieści dla osób, które późno kładą się spać. Najnowsze badania University Of Surrey i Brunel University London pokazały, że mają one większe skłonności do uzależnień. Przebadano ponad 190 młodych osób w wieku 18-25 lat. Okazało się, że ci, którzy lepiej funkcjonują wieczorem, mają też więcej stresu i są bardziej impulsywni. Wzrasta ich spożywanie alkoholu, kofeiny i papierosów w porównaniu do osób, które kładą się spać wcześniej. Pamiętaj, że odpowiednia ilość snu jest tak samo ważna jak zdrowa dieta!

Ludzie, którzy późno kładą się spać i budzą się późno, często doświadczają problemów zdrowotnych, ponieważ ich rytm dobowy nie pokrywa się z regularnymi rytmami współczesnego społeczeństwa. Oczekuje się od nas, byśmy od wczesnych godzin porannych pracowali na najwyższych obrotach. W przypadku nocnych sów jest to nie tylko bardzo uciążliwe, ale i szkodliwe dla zdrowia. Osoby te mogą być bardziej narażone na choroby serca czy też problemy ze zdrowiem psychicznym.

Jednak zespół naukowców z uniwersytetów w Birmingham i Surrey w Wielkiej Brytanii oraz Monash University w Melbourne w Australii twierdzi, że dzięki kilku prostym modyfikacjom stylu życia sowy mogą być w stanie zminimalizować ryzyko dla zdrowia.

4 ważne rady dla nocnych sów

Naukowcy zwerbowali do swoich badań 22 osoby, które zasypiały średnio o 2:30 w nocy i budziły się po 10:00 rano. Taki schemat snu prowadzi nie tylko do niewyspania, ale także spadku funkcji poznawczych, koncentracji, czasu reakcji. Zwiększa też ryzyko depresji. Z tego powodu naukowcy chcieli dowiedzieć się, czy wprowadzenie pewnych łatwych zmian w stylu życia pozwoliłoby jednostkom na dostosowanie ich wzorców snu. Chcieli również sprawdzić, czy może to zmniejszyć negatywne skutki, jakie niedopasowanie rytmu organizmu do rytmu współczesnego społeczeństwa może mieć dla zdrowia.

Niedostateczny poziom snu i niedopasowanie okołodobowe może zakłócić wiele procesów ustrojowych, zwiększając ryzyko chorób układu krążenia, raka i cukrzycy.

Zalecono uczestnikom wprowadzenie 4 zmian:

Mieli budzić 2-3 godziny wcześniej niż zwykle i próbować uzyskać maksymalną ekspozycję na światło zewnętrzne rano.



Chodzić spać 2-3 godziny wcześniej niż zwykle i minimalizować ekspozycję na źródła światła wieczorem, przed snem.



Utrzymywać takie same godziny pójścia spać i pobudki każdego dnia, także w weekendy.



Jeść śniadania po przebudzeniu, lunchu o stałej porze każdego dnia i kolacji nie później niż o 19:00.



Po 3-tygodniowej analizie ochotnicy wykazali poprawę zarówno funkcji poznawczych, jak i zwiększenie czasu reakcji. Zgłaszali również, że osiągają „szczytową” wydajność w godzinach popołudniowych, a nie wieczorami, tak jak przed badaniem. Co więcej, uczestnicy zgłaszali spadek uczucia depresji i stresu, a także senność w ciągu dnia.

Naukowcy opublikowali swoje analizy na łamach „Sleep Medicine”.

Czytaj też:

Naukowiec wynalazł wirtualny alkomat. Daje 100 proc. skuteczności