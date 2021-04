Meningokoki wywołują sepsę i zapalenie opon mózgowych. O zakażeniu świadczy charakterystyczny objaw

Meningokoki to gram ujemne bakterie, które powodują m.in. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Wyróżniamy aż 13 grup serologicznych tych bakterii, które występują w różnych zakątkach globu. W Europie dominują zakażenia meningokokami typu B, jednak od pewnego czasu diagnozowanych jest więcej przypadków zakażeń meningokokami typu C, które charakteryzują się burzliwym przebiegiem. Bakterie te są szczególnie niebezpieczne dla niemowląt i dzieci do 5. roku życia, dlatego lekarze rekomendują szczepienia przeciw meningokokom.

Meningokoki, czyli dwoinka zapalenia opon mózgowych

Meningokoki występują w jamie nosowo-gardłowej każdego człowieka, nie prowadząc do pojawienia się objawów chorobowych. Stają się groźne w przypadku nadmiernego namnażania się, co prowadzi do zakażenia organizmu i rozwoju m.in. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Zakażenie meningokokami następuje na skutek kontaktu ze śliną oraz wydzielinami z jamy nosowej osoby chorej lub nosiciela, który nie ma objawów chorobowych.

Czytaj też:

5 nieobowiązkowych szczepień, które warto rozważyć jeszcze w tym roku

W większości przypadków kontakt z meningokokami nie doprowadza do rozwoju poważnych chorób, bo bakterie te cechują się niską zakaźnością, nie prowadząc do rozwoju epidemii. Problem pojawia się wówczas, gdy infekcja meningokokowa rozwija się w osłabionym lub niedojrzałym organizmie. W przypadku niskiej odporności np. niemowląt, małych dzieci i seniorów dość często dochodzi do rozwoju sepsy meningokokowej.

Sepsa meningokokowa, inaczej posocznica, w 80% przypadków prowadzi do śmierci, stanowiąc ogromne zagrożenie. Zakażenie meningokokami może także doprowadzić do trwałej niepełnosprawności.

Zakażenie meningokokami – objawy

Objawy zakażenia meningokokami są typowe dla wielu schorzeń. Bakterie te często atakują wiosną, więc pierwsze objawy zakażenia bywają mylnie brane za objawy przeziębienia. Choroba rozwija się przez 3-4 dni początkowo prowadząc do wystąpienia gorączki, dreszczy i osłabienia. Wraz ze wzrostem gorączki pojawiają się wybroczyny na ciele, drgawki oraz zaburzenia świadomości. Dość charakterystycznym objawem zakażenia meningokokami, które obejmuje opony mózgowo-rdzeniowe, są silne bóle głowy i sztywność karku.

W momencie pojawienia się wybroczyn na ciele, czyli tzw. wysypki krwotocznej mamy do czynienia z zaawansowaną postacią choroby, która wywołała sepsę. Skutkiem postępującej choroby meningokokowej może być także uszkodzenie serca i zapalenie płuc. To czarny scenariusz zakażenia meningokokami, bo bakterie te powodują także mniej groźne schorzenia np. zapalenie ucha środkowego.

Ze względu na dość niespecyficzne pierwsze objawy zakażenia, które mogą wskazywać na początkową fazę rozwoju wielu schorzeń, sygnałem alarmującym powinno być nagłe polepszenie się stanu osoby chorej w 4-6 godzinie od wystąpienia pierwszych objawów, czyli najczęściej podwyższonej temperatury ciała i osłabienia. Wraz z rozwojem zakażenia, po chwilowej poprawie samopoczucia, następuje nagłe pogorszenie się stanu chorego, który przestaje reagować m.in. na podawane leki przeciwgorączkowe. To jeden z bardzo niepokojących objawów, które powinny skłonić do natychmiastowej wizyty u lekarza.

Ważne: meningokoki zagrażają przede wszystkim małym dzieciom, osobom z osłabioną odpornością i seniorom, dlatego pacjenci z tych grup wymagają szybkiej konsultacji lekarskiej zawsze, gdy występuje wysoka gorączka, czyli temperatura ciała wzrasta powyżej 39 stopni Celsjusza.

Podsumowując, meningokoki to bardzo groźne bakterie, które mogą doprowadzić do wystąpienia zagrażającej życiu i w 80% przypadków kończącej się śmiercią posocznicy. Najlepszym sposobem zapobiegania zakażeniu meningokokami jest szczepienie, które pozwala zredukować ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia.

Czytaj też:

Borelioza: objawy i leczenie choroby. Czy borelioza jest zaraźliwa?