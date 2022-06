Niespodziewany silny ból w pachwinie? Sprawdź, co może oznaczać

Ataki kolki nerkowej zdarzają się często podczas letniego wypoczynku, któremu towarzyszy wysiłek fizyczny oraz wysokie temperatury powietrza. Mogą być też spowodowane chorobą. Specjaliści doradzają, że aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ataków kolki nerkowej, należy pić dużą ilość płynów, aby ilość wydalanego moczu wynosiła co najmniej 2–2,5 l na dobę. Zalecają picie filtrowanej, niskozmineralizowanej wody. Pomóc może też zrównoważona i odpowiednio zbilansowana dieta. Istotne jest ograniczenie spożycia białka zwierzęcego, które zwiększa stężenie mocznika, eliminacja soli sodowej, właściwa podaż wapnia, regularne spożywanie surowych warzyw i owoców, a także zrezygnowanie z nadmiernych ilości alkoholu, kawy i mocnej herbaty.

Kamica nerkowa

Mocz jest nasycony różnymi składnikami, w tym m.in. szczawianem wapnia. Jeśli odżywiamy się prawidłowo i przyjmujemy odpowiednią ilość płynów, ulegają one rozpuszczeniu, a następnie wydaleniu. Zdarza się jednak, że szczawiany wapnia ulegają wytrąceniu i wtedy w drogach moczowych tworzą się złogi. Te niewielkie zwane są piaskiem nerkowym. Z czasem jednak łączą się w większe kompleksy i wtedy powstaje kamień nerkowy, o którego istnieniu możemy nie mieć pojęcia do czasu, kiedy zacznie się przesuwać do moczowodu. O chorobie dowiadujemy się najczęściej wtedy, gdy nierozpuszczalne złogi są na tyle duże, że trudno się im przedostać przez drogi moczowe. To powoduje silny ból i duży dyskomfort.

Objawy choroby

Głównym objawem jest ból zlokalizowany w okolicy lędźwiowej, który promieniuje do pachwiny, jądra, prącia lub przyśrodkowej powierzchni uda. Jest bardzo silny, porównuje się go do bólu porodowego. Mogą mu towarzyszyć nudności, wymioty, bladość skóry, poty. Jeśli dojdzie do zakażenia układu moczowego, pojawi się gorączka. To objawy kolki nerkowej, która jest typowym objawem kamicy. Dolegliwość ustępuje dopiero wtedy, gdy kamień zostanie wydalony.

Jak leczyć kamicę nerkową?

W przypadku wystąpienia ataku kolki nerkowej podstawą jest uśmierzenie bólu. Stosuje się wówczas leki przeciwbólowe oraz leki rozkurczające mięśnie gładkie. Jeśli lekarz nie stwierdzi inaczej, pomocniczo można stosować leki moczopędne, które ułatwiają wydalanie drobnych złogów. Pomogą też ciepłe okłady i kąpiel. Kiedy kamień opuści drogi moczowe, dolegliwości ustępują.

