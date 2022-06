Czy to infekcja dróg moczowych? Sprawdź, czym grozi

Na zakażenie dróg moczowych częściej chorują kobiety niż mężczyźni. Ponad połowa kobiet przynajmniej raz w życiu doświadcza bolesnej infekcji dróg moczowych. Wiele z nich z dolegliwościami zmaga się notorycznie lub przewlekle. Lekarze wyjaśniają, że wynika to z cech anatomicznych. Cewka moczowa kobiet jest krótsza niż mężczyzn i łatwiej dochodzi do zakażenia. Za zakażenie odpowiedzialne są bakterie. Kiedy dostaną się do cewki moczowej i pęcherza moczowego, mają tendencję do gromadzenia się i wzrostu, powodując infekcję – tłumaczą lekarze.

Objawy zakażenia

Większość infekcji rozpoczyna się w dolnym odcinku dróg moczowych, który obejmuje cewkę moczową (która pozwala na wydalenie moczu z organizmu) i pęcherz moczowy (gdzie przechowywany jest mocz). Czasami infekcje przemieszczają się w górę przez moczowody (które przepuszczają mocz z każdej nerki do pęcherza) do nerek (gdzie wytwarzany jest mocz). Oczywiście, im większy obszar jest objęty zakażeniem, tym niebezpieczniejsza jest infekcja. Objawy zakażenia zależą od jej lokalizacji. Kiedy infekcja bakteryjna ma miejsce w dolnych drogach moczowych, chory może odczuwać pieczenie podczas oddawania moczu oraz silne parcie na pęcherz, a mimo to oddawać małe ilości moczu. Mocz może mieć silny nieprzyjemny zapach i mętny wygląd. Zdarza się, że chora osoba może odczuwać również ból w okolicy miednicy lub odbytu. Jeśli infekcja obejmuje górne drogi moczowe, jej przebieg może mieć wpływ na funkcjonowanie nerek i nawet zagrażać życiu. Niepokojącymi objawami są: dreszcze, gorączka, nudności, wymioty i obniżone ciśnienie krwi.

Czynniki ryzyka infekcji u kobiet

Na to, że infekcje dróg moczowych występują znacznie częściej niż u kobiet, może wpływać wiele czynników. Stwierdzono, że wpływ mogą mieć: budowa kobiet, jak i hormony. Częstym infekcjom sprzyja spadek poziomu estrogenu w czasie menopauzy. Ale również uprawianie seksu, kiedy bakterie z odbytu przenoszą się do cewki moczowej i pęcherza moczowego. Podrażnienie skóry w tych okolicach może też wywoływać używanie prezerwatywy. Lekarze wskazują, że na rozwój infekcji narażone są zwłaszcza osoby z osłabionym układem odpornościowym.

Leczenie

Zakażenie dróg moczowych leczy się antybiotykami. Leczenie wspomagające polega na piciu dużej ilości wody, przestrzeganiu higieny. Pomocne bywają też ciepłe kompresy na brzuch.

Czytaj też:

Niespodziewany silny ból w pachwinie? Sprawdź, co może oznaczać