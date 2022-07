Starożytna praktyka pomoże ci w uporczywych bólach głowy. Są najnowsze badania

Napięciowe bóle głowy w przeciwieństwie do migreny, zatokowych bólów głowy lub klasterowych bólów głowy, nie są zlokalizowane w jednej części ciała. Ból lub dyskomfort odczuwa się w całej głowie i skórze głowy, szyi lub ramion. Klasyfikowane są jako przewlekłe, gdy występują co najmniej 15 dni w miesiącu.

Akupunktura przynosi ulgę w bólu

Jak wskazują najnowsze badania, akupunktura przynosi rezultaty w przypadku leczenia uporczywego bólu głowy. Efekt terapii utrzymuje się przez okres ok. ośmiu miesięcy. To pierwsze badanie dotyczące przewlekłych bólów głowy, które są niezwykle trudne do leczenia – podkreślają naukowcy.

„Leki stosowane w przewlekłych bólach głowy mają wiele potencjalnych skutków ubocznych, dlatego wyniki badania są tak obiecujące”– powiedział dr Mark Whealy, neurolog z Mayo Clinic.

Uczucie „deqi”

Naukowcy przeanalizowali wpływ 20 sesji akupunktury na 218 osób, które doświadczyły przewlekłych napięciowych bólów głowy przez średnio 11 lat i zgłaszały 22 dni bólu głowy w miesiącu. Zastosowano u nich dwa rodzaje zabiegów: prawdziwe i powierzchowne. Prawdziwe polegały na osiągnięciu uczucia „deqi”, określanego jako mrowienie, drętwienie lub uczucie ciężkości i spowodowane były umieszczeniem i przesunięciem igły 12,5 do 20 milimetrów w głąb ciała. Powierzchowne zabiegi wykorzystywały te same punkty w ciele, ale igły wkładane były na głębokość 2 milimetrów i nie powodowały tego odczucia.

Wnioski z badań

68 proc. uczestników, którzy otrzymali prawdziwą akupunkturę i 50 proc. uczestników, którzy otrzymali powierzchowną akupunkturę, zgłosiło zmniejszenie liczby dni bólu głowy w miesiącu o co najmniej połowę.

„Badania dowodzą, że nie wszystkie zabiegi akupunktury są równe, jeśli chodzi o zapewnienie ulgi w bólu. Aby osiągnąć lepszy efekt leczenia akupunkturą, ważne jest osiągnięcie uczucia deqi, bo wtedy zabieg jest bardziej skuteczny” – powiedział dr Ying Li, autor badania z UniwersytuTradycyjnej Medycyny Chińskiej w Chengdu.

Obiecująca alternatywa

Leczenie bólów uporczywych głowy akupunkturą jest obiecują alternatywą dla pacjentów, którzy nie chcą stosować środków przeciwbólowych. Jednak mechanizmy tego, w jaki sposób akupunktura zapewnia trwałą ulgę w bólach głowy, pozostają do tej pory niejasne – wskazali autorzy badania.

