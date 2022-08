Tego leku wkrótce zabraknie. Dostawy będą dopiero w przyszłym roku

Problemy z dostawami dotyczą leku o nazwie Sabril, który jest stosowany u chorych na padaczkę i zespół Westa.

"Firma Sanofi-Aventis w porozumieniu z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pragnie poinformować o tymczasowym ograniczeniu dostaw produktu leczniczego Sabril (wigabatryna), 500 mg tabletki powlekane w Polsce" – podano w komunikacie wydanym przez producenta leku.

Czym spowodowana jest sytuacja?

Jak tłumaczy producent leku, taka sytuacja jest spowodowana opóźnieniami w dostawach substancji czynnej wigabatryny od dostawcy. Ograniczenia nie są spowodowane kwestiami jakościowymi, a dostępny na rynku produkt leczniczy Sabril może być w dalszym ciągu stosowany.

Zalecenia dla pacjentów

W komunikacie wydanym przez producenta leku znalazły się zalecenia dotyczące leczenia wigabatryną.

„Zarówno kontynuacja, jak i rozpoczęcie leczenia, powinno być ograniczone do pacjentów z napadami padaczkowymi wieku niemowlęcego (zespół Westa). Zmiana leczenia musi w każdym przypadku przebiegać pod ścisłym nadzorem lekarza” – wskazano.

Padaczka

Padaczka (epilepsja) to choroba neurologiczna, która diagnozowana jest u osób w różnym wieku. Jej podłożem są krótkotrwałe, ale wyjątkowo intensywne wyładowania wewnątrz komórek nerwowych. Choroba ta dotyka około 1 proc. populacji. Wydaje się to niewiele, jednak część chorych mogła nigdy nie zostać zdiagnozowana ze względu na m.in. dość niespecyficzne. Zmiany neurologiczne, które wywołują napady padaczki, mają rozmaite podłoże. Choć najczęściej kojarzymy epilepsję z nagłym atakiem, który wywołuje silne drgawki, całkowitą utratę przytomności to u niektórych chorych drgawki w ogóle nie występują lub są niemal niedostrzegalne. W zależności od rodzaju epilepsji u chorych mogą wcale nie występować drgawki lub pojawiają się one nawet kilkadziesiąt razy w ciągu doby.

Zespół Westa

Zespół Westa to zaburzenia padaczkowe, które wynikają z uszkodzenia mózgowia. Choroba ta występuje u dzieci i niemowląt, należy do schorzeń o ciężkim przebiegu i trudnym leczeniu.

