Wirus polio powraca! To zagrożenie w skali światowej

Zagrożenie ma zasięg światowy – wskazują specjaliści. Zakażeń wywołanych przez wirusa polio najprawdopodobniej jest znacznie więcej, gdyż te o łagodnym przebiegu mogły zostać niezarejestrowane. Pierwszy od 10 lat, poważny przypadek zakażenia polio wykryto w lipcu tego roku w hrabstwie Rockland w pobliżu Nowego Jorku. Zachorował mężczyzna, u którego w wyniku powikłań po chorobie doszło do paraliżu. Wiadomo, że nie był szczepiony przeciw polio.

„To nie mogło być tylko jedno zakażenie wirusem polio. Bo większość tych infekcji przebiega bezobjawowo lub wywołuje jedynie łagodne dolegliwości” – stwierdziła w wypowiedzi dla BBC News dr Patricia Schnabel Ruppert, komisarz ds. zdrowia w hrabstwie Rockland, cytowana przez PAP.

Wirusa polio wykryto w londyńskich ściekach

Wirus polio wykryto go w ściekach w Londynie oraz w Jerozolimie. Brytyjski resort zdrowia zadecydował, że dzieci w wieku od roku do dziewięciu lat mieszkające w Londynie mają otrzymać szczepionkę przeciw polio.

Dane WHO dotyczące wirusa polio

W 1994 roku światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała Amerykę za wolną od tej choroby, a w 2001 roku Europę. Na początku 2014 roku choroba występowała endemicznie w Nigerii, Afganistanie i Pakistanie, a pojedyncze przypadki stwierdzano w Etiopii, Kamerunie, Kenii, Somalii i Syrii. Istnieje obowiązek informowania służb sanitarne danego kraju i WHO o każdym przypadku zakażenia wirusem.

Choroba Heinego-Mediny

Choroba Heinego-Medina wywoływana jest przez poliowirusy należące do rodzaju Enterovirus. Rezerwuarem wirusa polio jest przede wszystkim człowiek. Objawy choroby Heinego–Medina nie są początkowo specyficzne. Wirus atakuje m.in. jelita, prowadząc do pojawienia się biegunki oraz wymiotów. Objawy charakterystyczne to:

ogólne osłabienie,

objawy grypopodobne,

ból i osłabienie mięśni,

skurcze mięśni,

przeczulica w obrębie skóry,

stan podgorączkowy,

wysoka gorączka.

Szczepienia ochronne

Szczepionka przeciw poliomyelitis zawiera inaktywowane (zabite) poliowirusy. Szczepienie dzieci przeciwko polio odbywa się zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień. Aby uzyskać pełną ochronę dziecka, wskazane jest podanie 4 dawek szczepionki. Większość dorosłych, którzy otrzymali szczepionkę jako dzieci, nie wymaga uodpornienia.

