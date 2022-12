Zaszczep córkę przeciw HPV! Uważaj na fake newsy

Szczepionki przeciw HPV są doskonale przebadane w badaniach przed- i porejestracyjnych pod względem bezpieczeństwa i należą do najbezpieczniejszych produktów – zapewniają lekarze. Zachęcają rodziców, żeby zaszczepili swoje dzieci, a zwłaszcza córki, bo to je najpierw obejmie program bezpłatnych szczepień. Obawiają się jednak, że akcję mogą zablokować działania antyszczepionkowców.

„W niektórych krajach, m.in. w Japonii, fake newsy zbombardowały programy szczepień. Także w Rumunii były dwie próby wprowadzenia programu szczepień przeciwko HPV, ale obie spełzły na niczym. Tym większa jest rola lekarzy, którzy powinni edukować pacjentów w tym obszarze” – powiedział prof. Andrzej Nowakowski z Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

Rak szyjki macicy jest związany z zakażeniem HPV

Jak wskazują badania, rak szyjki macicy niemal w stu procentach jest związany z zakażeniem HPV. Z kolei w przypadku raka odbytu zakażenia HPV stanowią ok. 30 proc., a w przypadku raka sromu ok. 20-30 proc. Jeśli chodzi o zachorowalność i umieralność z powodu raka szyjki macicy, Polska – według danych GLOBOCAN – jest bliżej końca stawki europejskiej – wskazuje prof. Nowakowski.

Zaszczep córkę!

Z populacyjnego punktu widzenia najlepiej szczepić młode dziewczęta, przed inicjacją seksualną pomiędzy 11 a 13 rokiem życia, w schemacie dwudawkowym. Po pierwsze jest on tańszy, po drugie dwie dawki u osób młodych są tak samo skuteczne co trzy dawki u osób starszych. W następnej kolejności należy szczepić także chłopców oraz starsze grupy wiekowe – wskazują specjaliści. System szczepień anty-HPV miał zostać wprowadzony w Polsce w 2020 r. Niestety nie został zrealizowany. Jest szansa, że w roku 2023 wejdzie do programu działań profilaktycznych.

Kobiety zakażone HPV powinny przyjąć szczepionkę

Kobiety zakażone HPV powinny również przyjąć szczepionkę, wskazuje prof. Nowakowski. Takie szczepienie ma szansę odnieść u nich skutek w postaci niższego ryzyka nawrotu zmian szyjki macicy.

Czytaj też:

Choroby weneryczne – drogi zakażenia, objawy, leczenieCzytaj też:

Polska – skansen zapomnianych chorób? „Lekarze ze Szwecji przyjeżdżali zobaczyć to na własne oczy”