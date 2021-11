Cukrzycę da się przewidzieć... 19 lat wcześniej? Te odkrycia zaskakują

W dużym badaniu prowadzonym przez Uniwersytet w Lund w Szwecji zidentyfikowano białko we krwi, które może przewidzieć cukrzycę typu 2 nawet do 19 lat przed wystąpieniem choroby. Odkrycia wskazują, że można zastosować diagnostyczne badanie krwi, aby zaoferować ludziom sposób na ocenę przyszłego ryzyka rozwoju choroby.

„Odkryliśmy, że wyższy poziom folistatyny białkowej krążącej we krwi przewiduje cukrzycę typu 2 do dziewiętnastu lat przed wystąpieniem choroby, niezależnie od innych znanych czynników ryzyka, takich jak wiek, wskaźnik masy ciała (BMI), poziom glukozy we krwi na czczo poziomy, dieta lub aktywność fizyczna” – powiedział główny autor badania dr Yang De Marinis, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie w Lund.

Czym jest folistatyna białkowa?

To białko, które jest wydzielane przez prawie wszystkie tkanki w ludzkim ciele oraz odgrywa znaczącą rolę w wielu procesach metabolicznych. Wcześniejsze badania wykazały, że zbyt wysoki poziom folistatyny sprzyja rozpadowi tłuszczu z tkanki tłuszczowej, co skutkuje zwiększoną akumulacją lipidów w wątrobie. To z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby i cukrzycy typu 2.

W nowym badaniu stwierdzono ponadto, że wysoki poziom krążącej folistatyny był związany z rozwojem cukrzycy typu 2 na długo przed rozwojem choroby. Odkrycie opiera się na badaniach, w którym wzięło udział 5318 osób z różnych miejsc w Szwecji i Finlandii.

Biomarker do wykrywania cukrzycy

„Badanie to pokazuje, że folistatyna ma potencjał, aby stać się ważnym biomarkerem do przewidywania przyszłej cukrzycy typu 2, a także przybliża nas o krok do zrozumienia mechanizmów stojących za tą chorobą” – powiedział Yang De Marinis.

Stwierdzono, także że specyficzny wariant genu GCKR jest szczególnie skorelowany z wysokimi poziomami folistatyny. Co istotne, wariant ten był wcześniej powiązany z szeregiem cech metabolicznych, w tym z podwyższonym ryzykiem cukrzycy typu 2. Nowe badania stawiają hipotezę, że to odkrycie folistatyny jest mechanizmem łączącym ten wariant genu z cukrzycą. Nowe badanie zostało opublikowane w czasopiśmie Nature Communications.

