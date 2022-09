Historyczne wieści dla pacjentów: rozszerzono refundację nowoczesnych leków w leczeniu cukrzycy typu 2!

W nowej liście refundacyjnej Ministerstwa Zdrowia zmieniły się kryteria refundacji flozyn i inkretyn – nowoczesnych terapii lekowych stosowanych u pacjentów z cukrzycą typu 2. Co to konkretnie oznacza dla pacjentów?

Flozyny (inhibitory SGLT-2) i inkretyny (analogi GLP-1) to nowoczesne cząsteczki, które skutecznie regulują poziom cukru we krwi, nie powodując hipoglikemii. Co istotne, są również skuteczne w leczeniu niewydolności serca oraz przewlekłej choroby nerek – jednych z najczęstszych powikłań cukrzycy typu 2. Leki te mają więc działanie wielokierunkowe, gdyż – jak mówią eksperci – pełnią rolę nefro- i kardioprotekcyjną w przebiegu cukrzycy typu 2. Dla pacjentów to lepsza jakość życia i kontrola choroby.

Jeżeli pacjent ma rozpoznaną cukrzycę typu 2, niewydolność serca lub przewlekłą chorobę nerek, to flozyny są lekami, które mogą sprawić, że nie tylko cukrzyca będzie lepiej kontrolowana, ale też pacjent będzie miał mniejsze ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, mniejsze ryzyko progresji niewydolności serca, niewydolności nerek i szansę na dłuższe, dobre życie. Cieszymy się, że głos środowiska ekspertów i organizacji pacjenckich usłyszany, dziękujemy za otwartość Ministerstwa Zdrowia – mówi prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Pacjenci i lekarze zostali wysłuchani

Środowisko ekspertów medycznych i pacjentów od kilku lat zabiegało o szeroki dostęp do tego leczenia. Od ponad dwóch lat zarówno flozyny, jak i inkretyny były objęte refundacją, lecz jej kryteria były bardzo wyśrubowane. Nowa lista refundacyjna wprowadza rozszerzenia wskazań dla analogów GLP-1, inhibitorów SGLT-2 oraz refundację inhibitorów DPP-4.

Jakie są nowe kryteria refundacyjne?

Pierwsza zmiana w refundacji dotyczy kryterium poziomu hemoglobiny glikowanej z równej lub większej 8% do 7,5%. Druga zmiana to obniżenie kryterium wskaźnika BMI z 35 do 30. Co istotne, refundacja dotyczy również pacjentów, którzy już korzystają z dwóch leków, w tym jednym z nich może być insulina. Tym pacjentom również przysługuje refundacja. To przełom pozwalający - po wielu latach starań - na leczenie dużo bardziej zbliżone do wytycznych niż w ciągu ostatnich lat „wąskiej” refundacji.

Z kolei preparaty z grupy inhibitorów DPP-4 nie były do tej pory w ogóle refundowane. Od września leki zawierające sitagliptynę oraz wildagliptynę będą dostępne z 30% dopłatą po stronie pacjenta, co sprawi, że koszt tych terapii będzie zdecydowanie bardziej akceptowalny.

Zmiany na liście refundacyjnej bardzo nas cieszą. To krok milowy na rzecz leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 w Polsce. Pozwoli on objąć szerszą populację chorych odpowiednią farmakoterapią, na światowym poziomie. Zmiany, o które zabiegaliśmy od lat, wspólnie ze środowiskiem medycznym, stały się realne. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie głosu pacjentów przez znamienitych ekspertów. Równocześnie dziękujemy za otwartość i konstruktywny dialog po stronie decydentów. Doceniamy, że nasze apele są słyszane i uwzględniane przy podejmowanych decyzjach, tak istotnych dla chorych – mówi Anna Śliwińska – Prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

Walka z epidemią cukrzycy korzystna również dla systemu ochrony zdrowia

Eksperci podkreślają, że nowoczesne terapie są skuteczne nie tylko w leczeniu cukrzycy typu 2, ale również odsuwają w czasie niebezpieczne powikłania. Kompleksowe leczenie i zapobieganie rozwojowi powikłań to korzyść nie tylko dla pacjentów, ale też dla systemu ochrony zdrowia. Jak wskazują analizy farmakoekonomistów, stosowanie nowoczesnych farmakoterapii zmniejsza liczbę hospitalizacji, które w systemie ochrony zdrowia stanowią największą część kosztów, jakie ponosi państwo.

Wytyczne wskazują, że flozyny powinno się stosować już od początku leczenia pacjenta z cukrzycą typu 2, razem z metforminą. Obecne rozszerzenie kryteriów refundacyjnych dla flozyn i analogów GLP-1 jest istotną inwestycją w zdrowie społeczeństwa, ograniczając koszty leczenia powikłań cukrzycowych. To także działanie, które odsunie w czasie stosowanie insulinoterapii – dodaje prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz.