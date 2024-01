Podejrzewasz insulinooporność? Sprawdź wskaźnik HOMA. Zobacz, czym jest i jak go obliczyć

Wskaźnik HOMA-IR (Homeostatic Model Assesment – Insulin Resistance), inaczej wskaźnik insulinooporności, to narzędzie, dzięki któremu możemy określić stopień insulinooporności, który wskazuje na zaburzenia gospodarki węglowodanowej organizmu.

Wskaźnik HOMA-IR – informacje podstawowe

Wskaźnik HOMA oblicza się na podstawie stężenia glukozy i insuliny w surowicy krwi na czczo. Wskaźnik HOMA-IR jest wskaźnikiem stosowanym w diagnostyce insulinooporności. Co ważne – wynik wskaźnika HOMA-IR nie jest ostateczny, ponieważ wynik otrzymany dzięki zastosowaniu wskaźnika HOMA jest orientacyjny. Powinien zostać potwierdzony wynikami innych badań. Nie należy diagnozować insulinooporności jedynie na podstawie wskaźnika HOMA-IR, którego obliczenie ułatwia kalkulator HOMA-IR.

Diagnostyka insulinooporności uwzględnia wykonanie dodatkowych badań, do których zaliczamy badanie stężenia glukozy w surowicy krwi na czczo, doustny test obciążenia glukozą (OGTT), oznaczenie poziomu proinsuliny, pomiar stężenia adiponektyny (ADPN), a także pomiar białka C-reaktywnego. Na etapie diagnostyki zaburzeń metabolizmu glukozy powinien zostać również obliczony wskaźnik Quicki (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index).

Ile powinno wynosić prawidłowe stężenie glukozy i stężenie insuliny w surowicy krwi?

Prawidłowe stężenie glukozy mieści się w granicach 70–99 mg/dl (3,9–5,5 mmol/l). U osób zdrowych stężenie glukozy w surowicy krwi na dwie godziny po posiłku nie powinno być wyższe niż 140 mg/dl (7,8 mmol/l).

Prawidłowy poziom insuliny przed spożyciem posiłku nie powinien przekraczać 10 mU/ml. Wiele o stanie zdrowia mówi także wzrost poziomu insuliny po spożyciu posiłku. U osób zdrowych po godzinie od spożycia glukozy poziom insuliny we krwi nie powinien przekraczać 50 mU/ml. Po dwóch godzinach od spożycia glukozy poziom insuliny powinien obniżyć się do 30 mU/ml.

Jak obliczyć wskaźnik HOMA-IR?

Aby obliczyć wskaźnik HOMA, trzeba wykonać badanie insuliny we krwi i określić stężenie glukozy we krwi. Wskaźnik HOMA-IR oblicza się, mnożąc poziom insuliny na czczo (mU/ml) przez poziom cukru na czczo (mmol/l) i dzieląc otrzymany wynik przez 22,5. Otrzymany wynik to wskaźnik HOMA-IR.

Niski wskaźnik HOMA-IR (< 2,5) nie wskazuje na insulinooporność. Wysoki wskaźnik HOMA-IR (>2,5) może wskazywać na insulinooporność.

Obliczenie wskaźnika HOMA-IR ułatwia kalkulator HOMA-IR. Trzeba jednak wiedzieć, że wskaźnik HOMA stosowany jest obecnie jedynie w badaniach naukowych.

Na czym polega insulinooporność?

Insulinooporność (ang. insulin resistance, IR) to zaburzenie metabolizmu glukozy, które charakteryzuje się opornością komórek organizmu na działanie insuliny. Insulina to hormon polipeptydowy produkowany w trzustce przez komórki β (beta) wysp Langerhansa, który reguluje stężenie glukozy we krwi. W przebiegu insulinooporności komórki organizmu słabiej reagują na działanie insuliny, co prowadzi do kompensacyjnego wzrostu wydzielania tego hormonu (hiperinsulinemia).

Insulinooporność jest często związana z innymi zaburzeniami. Zaliczamy do nich m.in.:

nadciśnienie tętnicze,

wysokie stężenie cholesterolu we krwi,

obturacyjny bezdech senny,

zespół policystycznych jajników (PCOS),

wysokie stężenie trójglicerydów we krwi,

niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby,

upośledzona tolerancja glukozy,

otyłość brzuszna.

Zdarza się, że obniżona wrażliwość komórek na działanie insuliny ma podłoże genetyczne, ale znacznie częściej do rozwoju insulinooporności przyczyniają się nieprawidłowe nawyki żywieniowe i styl życia. Zwykle insulinooporność to zaburzenie wynikające z nadwagi lub otyłości oraz braku aktywności fizycznej.

Ryzyko rozwoju insulinooporności wzrasta wraz z wiekiem. Obniżona wrażliwość na insulinę często występuje u kobiet ciężarnych, zwiększając ryzyko rozwoju cukrzycy ciążowej. U młodzieży w okresie dojrzewania występuje fizjologiczna insulinooporność, która ma związek ze zmianami hormonalnymi.

Ryzyko insulinooporności zwiększają takie czynniki jak:

siedzący tryb życia,

nadwaga i otyłość – w szczególności otyłość brzuszna (tzw. otyłość trzewna),

popełniane błędy dietetyczne, które powodują nagły wyrzut insuliny m.in. stosowanie bogatej w cukry proste diety oraz nieregularne spożywanie posiłków,

niektóre choroby i przyjmowane leki,

czynniki genetyczne.

Ważne – wysoki wskaźnik HOMA powinien skłonić do zmiany diety i trybu życia.

Czy możliwe jest zmniejszenie insulinooporności?

Zmniejszenie insulinooporności oraz związanych z nią zagrożeń jest możliwe. Aby zmniejszyć insulinooporność, niezbędna jest zmiana stylu życia, która uwzględnia stosowanie odpowiednio skomponowanej diety. Podstawę diety w insulinooporności powinny stanowić produkty o niskim indeksie glikemicznym. Dla osób z insulinoopornością zalecana jest np. dieta śródziemnomorska, która pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi.

Istotny wpływ na poziom glukozy i insuliny we krwi ma także regularna aktywność fizyczna, która pomaga zwiększyć wrażliwość komórek na insulinę.

Podsumowując, wskaźnik HOMA-IR, czyli iloraz stężenia insuliny i glukozy we krwi, podzielony przez 22,5, pozwala wstępnie wykryć zaburzenia metabolizmu glukozy, które wskazują na insulinooporność. Choć wskaźnik HOMA-IR może sugerować, że mamy do czynienia z insulinoopornością, to nie jest wiarygodnym narzędziem diagnostycznym. W celu zdiagnozowania insulinooporności trzeba wykonać specjalistyczne badania, do których zaliczamy m.in. doustny test obciążenia glukozą.

