Mężczyźni ignorują objawy raka. Sprawdź, jakie

Rak jest przewlekłą chorobą, która może wystąpić u każdego. Na wzrost prawdopodobieństwa zachorowania mają wpływ: wiek, predyspozycje genetyczne i nawyki związanych ze stylem życia. Objawy raka są często ignorowane we wczesnym okresie, gdyż mogą przypominać objawy innych niegroźnych chorób, co może prowadzić do zbyt późnego podjęcia leczenia.

Co zwiększa ryzyko wystąpienia raka?

Palenie to nawyk, który powoduje raka płuc. Osoby, które paliły przez długi czas i ukończyły 55 rok życia powinny zgłosić się na badanie przesiewowe płuc. Wczesne wykrycie raka płuc wcześnie może uratować życie. Trzeba pamiętać, że już samo przebywanie w oparach dymu papierosowego, w pobliżu kogoś, kto pali papierosa, zwiększa ryzyko wystąpienia choroby.

Nadwaga lub otyłość, brak ćwiczeń oraz zła dieta oparta na czerwonym mięsie, przetworach mięsnych sprzyja powstawaniu nowotworów.

Picie alkoholu, zarówno w niewielkich, jak i w dużych ilościach podnosi ryzyko wystąpienia nowotworów w okrężnicy i odbytnicy.

Sprawdź, jakie są pierwsze objawy choroby nowotworowej u mężczyzn, które często ignorują.

Zmiana wyglądu jąder



Mężczyźni powinni regularnie kontrolować jądra pod kątem zmian w ich rozmiarze, kształcie lub kolorze. Jeśli okaże się, że jedno lub oba jądra urosły, lub jeśli poczujesz guzek w jądrze, nie wolnotego ignorować. Należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarza, bo może być to być objaw nowotworu.



Zmiany skórne



Według American Academy of Dermatology Association, mężczyźni są bardziej narażeni na zachorowanie na czerniaka skóry niż kobiety. Ważne jest, żeby obserwować wszelkie zmiany na skórze. Jeśli więc zauważysz nietypowe krwawienie, łuszczenie się lub owrzodzenia, lub odkryjesz nagłe pojawienie się brodawek, pieprzyków i piegów na skórze, udaj się do lekarza, który postawi diagnozę.



Trudności z oddawaniem moczu



Trudności i dyskomfort związany z oddawaniem moczu mogą sygnalizować pewne problemy zdrowotne. Niepokojące jest jeśli w moczu lub nasieniu pojawi się krew i ból. Może to być oznaką zmian nowotworowych.



Zaburzenia erekcji



Oznaką raka prostaty mogą być zaburzenia erekcji. Trzeba pamiętać, że wcześnie zdiagnozowany nowotwór daje szanse na wyleczenie.



Uporczywy kaszel

Przewlekły, uporczywy kaszel, który trwa trzy tygodnie lub dłużej bez żadnych innych objawów przeziębienia lub alergii, może wskazywać na raka płuc. W przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, takich jak świszczący oddech, duszność, chrypka lub odkrztuszanie krwi, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.



Rany w jamie ustnej



Jeśli w jamie ustnej pojawiają się rany lub pęcherze, które nie goją się i prowadzą do ciągłego bólu, obrzęków lub drętwienia, może to być oznaką niektórych nowotworów. Na nowotwory w jamie ustnej narażone są zwłaszcza osoby, które żują lub palą tytoń.



Nagłe chudnięcie



Niezamierzona lub niewyjaśniona utrata masy ciała może być niepokojąca. Może to wskazywać na cukrzycę, nadczynność tarczycy, zapalną chorobę jelit i wiele innych chorób. Ale jedną z przyczyn mogą być również nowotwory. Jeśli nie wprowadziłeś żadnych zmian w diecie, a nadal tracisz na wadze, skontaktuj się z lekarzem.



Ciągłe zmęczenie

Zmęczenie może być oznaką niemal każdej choroby. Nawet infekcja z przeziębieniem może pozbawić cię energii. Jeśli jednak jesteś zmęczony przez ponad miesiąc lub nagle poczujesz zadyszkę, odwiedź lekarza i uzyskaj właściwą diagnozę. Eksperci uważają, że uporczywe zmęczenie może być oznaką białaczki i chłoniaka.Czytaj też:

