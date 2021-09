Hematolog – lekarz od chorób krwi. Wskazania do wizyty

Hematologia jest jedną z wielu dziedzin medycyny. Lekarze wybierający tę specjalizację medyczną zajmują się diagnozowaniem i leczeniem schorzeń hematologicznych o różnym podłożu. Specjalista hematolog uczestniczy m.in. w procesie diagnozowania i leczenia nowotworów krwi oraz schorzeń genetycznych układu krwiotwórczego.

Czym zajmuje się hematolog?

Hematolog to specjalista zajmujący się leczeniem schorzeń krwi oraz układu krwiotwórczego. Hematologia jest interdyscyplinarną i stosunkowo młodą dziedziną medycyny, której przedstawiciele muszą zdobyć wiedzę zakresu funkcjonowania układu krwiotwórczego oraz m.in. immunologii, serologii i transfuzjologii.

Do hematologa udajemy się w związku z odbiegającymi od normy badaniami laboratoryjnymi krwi, które wskazują na schorzenia krwi lub układu krwiotwórczego. Nie każde odstępstwo od normy w badaniu krwi wymaga wizyty u specjalisty, jednak brak efektów leczenia np. wykrytej anemii, jest już wskazaniem do wykonania poszerzonych badań diagnostycznych i wizyty u hematologa.

Lekarz hematolog analizuje wyniki badań krwi, przeprowadza wywiad z pacjentem, a także zleca dodatkowe badania laboratoryjne, które pozwalają wykryć przyczynę nieprawidłowości. Najczęściej wizyta u hematologa ma związek ze zmianami w składzie krwi, które mogą wskazywać na chorobę nowotworową, jak również wrodzone lub nabyte zaburzenia funkcji krwiotwórczych.

Hematologia jest dziedziną medycyny, dzięki której możliwe jest diagnozowanie i leczenie różnych schorzeń. Warto wiedzieć, że zmiany w składzie krwi są jednym z pierwszych objawów każdej choroby oraz pojawiają się na skutek naszego trybu życia np. palenia papierosów i stosowania ubogiej w składniki odżywcze diety. Z tego względu lekarz hematolog jest często jednym z wielu specjalistów, którzy zajmują się diagnozowaniem oraz leczeniem konkretnego pacjenta. Jednym z zadań hematologa jest zlecenie wykonania podstawowej i poszerzonej morfologii krwi oraz poddanie analizie otrzymanych wyników.

Choroby hematologiczne

Krew to najważniejszy z płynów ustrojowych, którego znaczna utrata oraz niektóre schorzenia prowadzą do śmierci. Dzięki krwi po ludzkim organizmie transportowane są m.in. tlen i substancje odżywcze, co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Krew składa się z czerwonych krwinek (erytrocyty) i białych krwinek (leukocyty), trombocytów, a także osocza. Za transport krwi w organizmie odpowiada mięsień sercowy, który tłoczy ją poprzez sieć naczyń krwionośnych.

Choroby hematologiczne to duża grupa schorzeń, które mogą mieć różne podłoże. Niektóre można stosunkowo szybko wyleczyć, jednak są też takie, które wymagają specjalistycznej i długotrwałej terapii. Do takich chorób zaliczamy m.in. nowotwory krwi. Białaczka to jedna z ciężkich chorób hematologicznych, które wymagają specjalistycznego leczenia. Zaburzenia funkcji krwiotwórczych to jeden z pierwszych objawów wielu chorób, które mają nie tylko podłoże nowotworowe. Zmiany w składzie krwi m.in. niedobór i nadmiar poszczególnych składników krwi towarzyszą także m.in. stanom zapalnym, zakażeniom bakteryjnym i wirusowym, chorobom zwyrodnieniowym, chorobom autoimmunologicznym, chorobom genetycznym oraz mają związek z naszym trybem życia i wiekiem. Lekarz hematolog uczestniczy w procesie diagnozowania i leczenia m.in.:

• białaczek,

• chłoniaków,

• różnych rodzajów anemii,

• skaz krwotocznych,

• małopłytkowości i nadpłytkowości,

• szpiczaków,

• czerwienicy prawdziwej,

• schorzeń przebiegających z obniżeniem odporności organizmu.

Choroby hemolityczne – objawy

Zmiany w składzie krwi oraz zaburzenia funkcji krwiotwórczych dość szybko powodują wystąpienie charakterystycznych objawów, które wymagają wykonania badań krwi. Do najczęstszych objawów chorób hemolitycznych zaliczamy m.in.:

• przewlekłe osłabienie,

• zawroty głowy,

• mroczki przed oczami,

• zmniejszenie zdolności wysiłkowych,

• ból głowy,

• samoczynne powstawanie krwiaków i siniaków,

• długie wchłanianie się krwiaków i siniaków,

• omdlenia,

• problemy z gojeniem się ran,

• przerost dziąseł,

• częste krwawienia z nosa i dziąseł,

• bladość skóry i błon śluzowych.

Powyższe objawy są wskazaniem do wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, który po zleceniu badań laboratoryjnych krwi oraz moczu i wykryciu ewentualnych nieprawidłowości, może skierować nas na konsultację hematologiczną.

