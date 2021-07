Przepuklina pachwinowa – choroba ludzi pracujących zbyt ciężko. Jak rozpoznać?

Przepuklina pachwinowa to choroba, w której narządy jamy brzusznej wydostają się przez szczeliny w mięśniach brzucha. W ten sposób powstaje miękki guzek, który można wyczuć przez skórę. Powoduje to dotkliwy ból i napięcie w brzuchu, często także dolegliwości ze strony układu pokarmowego.

Czym jest przepuklina pachwinowa?

Przepuklina pachwinowa to jedna z najczęstszych przepuklin zewnętrznych. Szacuje się, że operacyjne leczenie przepukliny jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów na świecie. Uważa się, że jest to choroba ludzi zbyt ciężko pracujących fizycznie, głównie mężczyzn. Często rozwija się na skutek dźwigania dużych ciężarów, np. na budowie.

Charakterystyka choroby

Przepuklina powstaje na skutek osłabionych mięśni otrzewnej i brzucha. Gdy tworzą się w nich szczeliny, zaczyna przez nie przeciekać woda lub płyn, a z czasem także i fragmenty narządów jamy brzusznej, np. jelit. Wystarczy dźwignąć ciężki przedmiot, by narządy przemieściły się, przenikając przez szczeliny. Przez to powstaje widoczny gołym okiem i wyczuwalny pod skórą guz. Pojawienie się przepukliny wywołuje nagłe dolegliwości bólowe. Mogą towarzyszyć im także nudności, niestrawność, wymioty.

Przepuklina może mieć różny rozmiar, czasem jest to kilka milimetrów, a czasem kilka centymetrów. Jeśli się powiększa, może stanowić zagrożenie dla życia człowieka. Wystarczy, że fragment jelita nie będzie mógł cofnąć się na swoje miejsce i ugrzęźnie we wrotach przepukliny, a stan człowieka ulega natychmiastowemu pogorszeniu. Konieczna jest wtedy jak najszybsza hospitalizacja.

Budowa

Każda przepuklina składa się z trzech części. Wyróżnia się:

wrota przepukliny – kanał, przez który przedostają się trzewia

worek przepukliny – szczelina, do której wydostają się fragmenty narządów

treść przepukliny – np. fragment jelita cienkiego

Rodzaje choroby

Przepuklina pachwinowa dzieli się na:

prostą – częściej pojawia się u kobiet po porodach, które mają osłabione mięśnie brzucha. Zawartość jamy brzusznej wydostaje się przez trójkąt Hasselbacha (mięśnie podbrzusza)

skośną (inaczej pośrednią) – narządy przedostają się przez kanał pachwinowy do wargi sromowej u dziewcząt i jąder u chłopców. Przepuklina ta może wystąpić u dzieci (ok. 5 procent noworodków)

Przyczyny choroby

Przepuklina najczęściej dotyka mężczyzn (po 45. roku życia), którzy pracują fizycznie. Jej powstawaniu sprzyja ciężka praca, w trakcie której dźwiga się duże ciężary (robotnicy, budowlańcy, murarze, magazynierzy) oraz niewłaściwy tryb życia prowadzący do otyłości.

Choroba rzadziej dotyka kobiet i jeśli się pojawia to ma to związek z wcześniejszymi porodami. W takiej sytuacji przepuklina najczęściej dotyka uda.

Rozpoznanie i diagnostyka

Gdy powstaje przepuklina, na skórze tworzy się wyczuwalny i miękki guzek. Badanie fizykalne to jedno z pierwszych badań, które wykonuje lekarz, gdy pacjent zgłasza się do niego z dolegliwościami bólowymi. Następnie zleca USG, by potwierdzić przepuklinę.

Leczenie

Chorzy na przepuklinę często korzystają z tzw. pasów przepuklinowych, które pomagają im pozbyć się dolegliwości bólowych i ułatwiają powrócenie fragmentów narządów na właściwe miejsce. Noszenie pasa powinno odbywać się jednak pod kontrolą lekarza. Aby takie leczenie było skuteczne, konieczne jest zrezygnowanie z ciężkiej pracy fizycznej.

Warto jednak sobie uświadomić, że pas przepuklinowy nie wyeliminuje problemu. Pomoże jedynie pozbyć się bólu oraz zmniejszy częstotliwość ataków przepukliny.

Aby całkowicie wyeliminować schorzenie, konieczna jest operacja. Obecnie polega ona na założeniu pacjentowi specjalnej siatki, która zamyka wrota przepukliny i zapobiega w ten sposób nawrotom choroby. Jest to metoda bardzo skuteczna i można wykonać ją metodą laparoskopową, dzięki czemu pacjent nie odczuwa tak dużego bólu po operacji. Musi prowadzić oszczędzający tryb życia, ale dość szybko wraca do formy.

