Choroba Meniere'a. Objawy, przyczyny i leczenie wodniaka błędnika

Choroba Meniere'a nie należy do grupy często diagnozowanych schorzeń. Nie zagraża ona życiu pacjentów, jednak powoduje dolegliwości, które utrudniają normalne funkcjonowanie. Co więcej, nieleczony wodniak błędnika i związane z nim dolegliwości stają się przyczyną rozwoju zaburzeń lękowych – ma to związek z niespodziewanymi napadami zawrotów głowy, których wystąpienia chory zaczyna obawiać się podczas wykonywania różnych czynności np. prowadzenia samochodu.

Co to jest choroba Meniere'a?

Choroba Meniere'a to nie tylko nieprzyjemne, ale także wyjątkowo uciążliwe schorzenie. Towarzyszące mu zawroty głowy, wymioty i nudności oraz zaburzenia równowagi znacząco utrudniają życie i mają wpływ na normalne funkcjonowanie. Choroba Meniere'a związana jest z zaburzeniami w obrębie ucha wewnętrznego, które występują jedynie okresowo, wywołując epizodyczne objawy. Chory nie wie, kiedy znowu pojawi się atak zawrotów głowy.

Dlaczego tak się dzieje? Nie do końca wiadomo, jednak na to, jak często występują objawy tego schorzenia, może mieć wpływ nasz tryb życia. Warto wiedzieć, że choroba Meniere'a najczęściej diagnozowana jest u osób po 40. roku życia, jednak jej objawy mogą pojawić się nawet 20 lat wcześniej. Wiele zależy od tego, jaki jest nasz ogólny stan zdrowia, bo schorzenie to może mieć związek m.in. ze stosowaną dietą, używkami oraz infekcjami w obrębie ucha środkowego. Dość często choroba Meniere'a wiązana jest z zaburzeniami metabolicznymi, infekcjami wirusowymi oraz migrenami.

Choroba Meniere'a może zaatakować tylko jedno ucho lub występować obustronnie. Schorzenie to sprawia pewne trudności diagnostyczne i zanim zostanie wykryte, mija zwykle dość sporo czasu. Ma to związek z rodzajem objawów, jakie wywołuje, bo mogą one wskazywać na wiele jednostek chorobowych. Zawroty głowy o napadowym charakterze mogą także powodować m.in. choroby neurologiczne.

Choroba Meniere'a – przyczyny

Nie udało się ustalić dokładnych przyczyn rozwoju tej choroby, jednak wiadomo, że jest ona powodowana nadmiernym ciśnieniem naturalnie występujących w uchu wewnętrznym płynów m.in. endolimfy. Z jakiej przyczyny ciśnienie wewnątrz ucha wzrasta? Tego nadal nie ustalono, jednak wyodrębniono kilka czynników, które mogą mieć wpływ na rozwój tej dolegliwości. Są to m.in.:

uwarunkowania genetyczne – choroba może występować rodzinnie,

wiek – objawy pojawiają się u osób dorosłych,

częste infekcje ucha środkowego,

wady w budowie anatomicznej twarzoczaszki oraz przewodów słuchowych,

zaburzenia o podłożu naczyniowym,

autoagresja układu immunologicznego.

Podczas prowadzonych przez wiele lat badań udało się ustalić, że choroba Meniere'a nie ma związku z płcią i dotyka w równym stopniu kobiet oraz mężczyzn. Częściej jest diagnozowana u osób, które cierpią na migreny lub miały z nimi problemy w przeszłości. Choroba Meniere'a może mieć także związek z przewlekłym stresem i napięciem nerwowym. Zdarza się, że jest jednym z objawów psychosomatycznych, które towarzyszą zaburzeniom o podłożu psychicznym.

Objawy choroby błędnika

Najczęściej występującym objawem choroby Meniere'a są silne i niespodziewanie pojawiające się zawroty głowy. Może towarzyszyć im oczopląs. Ze względu na nagły wzrost ciśnienia endolimfy i innych płynów, które obecne są w uchu wewnętrznym, zawroty głowy mogą pojawiać się w różnych sytuacjach. Często towarzyszą im nudności oraz silne wymioty. Dość typowym objawem choroby są także dolegliwości, które dotyczą narządu słuchu.

Na skutek wzrostu ciśnienia w uchu wewnętrznym, pojawiają się m.in. szumy uszne, uczucie zatkania ucha lub uszu i uczucie rozpierania bądź pulsowania. Związane z chorobą Meniere'a dolegliwości mijają po ustąpieniu ataku. Chorobę tę można skutecznie leczyć, stosując m.in. właściwie dobraną dietę, zmieniając tryb życia oraz poddając się zabiegom laryngologicznym.

