Ablacja serca leczy zaburzenia rytmu. Na czym polega?

Ablacja serca to jak dotąd najskuteczniejszy zabieg, który pozwala ustabilizować pracę serca i zwalczyć zaburzenia rytmu oraz migotanie przedsionków. Polega na wykorzystaniu prądu do tego, by wytworzyć w sercu blizny. W jakim celu się to stosuje i komu wykonuje taki zabieg?

Czym jest ablacja serca?

Ablacja serca to zabieg kardiologiczny, który jest wykonywany w szpitalach i klinikach przez doświadczonych lekarzy kardiochirurgów. Pozwala wyleczyć zaburzenia rytmu serca i i utrzymać prawidłowy rytm zatokowy. Jest to zabieg bardzo skuteczny, który trwale poprawia kondycję zdrowotną i jakość życia pacjenta.

Wskazania do zabiegu

Ablację serca wykonuje się:

do leczenia arytmii

leczenia migotania przedsionków

leczenia ektopowych skurczy przedsionkowych

Rodzaje zabiegu

Ablacja serca dzieli się na:

przezskórną – uważana za metodę mniej inwazyjną. Polega na wprowadzeniu elektrody (najczęściej przez kończynę dolną, w okolicy pachwiny) i dosięgnięcie nią do serca i przesyła impulsy, niszczące komórki powodujące zaburzenia w rytmie serca. Lekarz obserwuje elektrodę na monitorze RTG. Jest to zabieg bardzo precyzyjny, który może potrwać nawet kilkaset minut (do kilku godzin)

chirurgiczną – metoda bardziej inwazyjna, która wymaga otworzenia pacjenta. Może być wykonywana zarówno przez nacięcia między żebrami albo w górnych częściach serca

Przebieg

Na zabieg ablacji kieruje pacjenta kardiolog, który go prowadzi. Zabieg wykonywany jest planowo przez kardiochirurga, a pacjent zgłasza się do szpitala na czczo. Wcześniej musi kierować się zaleceniami lekarza, który najczęściej zmienia leczenie, zmniejszając dawki leków na zaburzenia rytmu serca.

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym. Jeśli pacjent ma lęki i boi się zabiegu, może otrzymać również środki uspokajające. Po zabiegu przez 48 godzin powinien leżeć, następnie prowadzić oszczędny tryb życia. Powrót do zdrowia i ustanie objawów arytmii powinny nastąpić w ciągu 3 miesięcy.

Po powrocie do domu nie wolno choremu podnosić żadnych ciężarów. Nie należy także uprawiać sportów ani nadmiernie się forsować. Dodatkowo, pacjent powinien w domu uważnie obserwować miejsce wkłucia. Do kontaktu z lekarzem powinny skłonić go m.in. nagły ból, nieregularne bicie serca czy omdlenia.

Efekty zabiegu

Ablacja serca to bardzo skuteczny i bezpieczny zabieg. Wykazuje się bardzo niską śmiertelnością (0,2 procent przypadków) i z reguły udaje się uniknąć powikłań. Dużo zależy od umiejętności i doświadczenia kkardiochirurga oraz od stanu pacjenta.

Powikłania po zabiegu

Po zabiegu ablacji mogą wystąpić powikłania, tak jak w przypadku każdej innej operacji. Należą do nich:

zatorowość płucna

zakrzepica żył głębokich

uszkodzenie zastawek

przebicie ściany serca

krwiak

tętniak

udar mózgu

Postępowanie po zabiegu

Po zabiegu pacjent powinien zmienić styl życia. Musi się oszczędzać, dbać o właściwą dietę oraz aktywność fizyczną. Powinien zrezygnować ze spożywania napojów alkoholowych, tłustych potraw, przetworzonych produktów, palenia papierosów.

Zalecane są spacery, stały rytm dnia, zdrowa i lekkostrawna dieta, najlepiej bazująca na sezonowych warzywach i owocach. Dobrze włączyć do jadłospisu wielonienasycone kwasy tłuszczowe najlepiej z grupy Omega-3 i Omega-6, które wspomagają pracę serca i krążenie. Znajdziemy je w tłuszczach roślinnych, awokado, rybach, owocach morza, ale też jarmużu czy szpinaku.

To wszystko ma poprawić jego kondycję zdrowotną, umożliwić szybszy powrót do zdrowia oraz zapobiec wystąpieniu chorób sercowo-naczyniowych.

