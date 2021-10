Bajpasy ratunkiem w chorobie niedokrwiennej serca. Kiedy konieczna jest operacja?

Choroby serca i układu krążenia zaliczane są do grupy najczęstszych przyczyn przedwczesnego zgonu. Możemy ich uniknąć, stawiając na zdrowy tryb życia i odpowiednio skomponowaną dietę. Jeżeli dojdzie do rozwoju choroby niedokrwiennej serca na skutek m.in. zatkania żył i tętnic przez blaszki miażdżycowe, to może być konieczna operacja wszczepienia bajpasów.

Zabieg ten ratuje zdrowie i pozwala na normalne funkcjonowanie osobom z poważnymi zaburzeniami w funkcjonowaniu mięśnia sercowego, które są związane z niedostatecznym ukrwieniem.

Choroba niedokrwienna serca

Prawidłowo funkcjonujące serce warunkuje właściwe natlenienie wszystkich tkanek, a także pozwala na transport substancji odżywczych wewnątrz organizmu. Choroby serca dotykają coraz młodsze osoby, a jedną z nich jest choroba niedokrwienna serca, czyli choroba wieńcowa. Jej główną przyczyną jest nadmierne odkładanie się blaszek miażdżycowych, które blokują przepływ krwi, co skutkuje niedotlenieniem i niedostatecznym odżywieniem komórek organizmu.

Chorobie niedokrwiennej serca można zapobiegać, dlatego każdy z nas powinien pamiętać o profilaktyce, która uwzględnia stosowanie zdrowej diety, rezygnację z używek, a także aktywny tryb życia. Równie ważne są badania profilaktyczne m.in. badania krwi, które uwzględniają lipidogram (profil lipidowy).

W przypadku zaawansowanej choroby wieńcowej oraz braku postępów leczenia objawowego przeprowadza się zabiegi kardiochirurgiczne, które pozwalają na przywrócenie prawidłowego przepływu krwi w tętnicach i naczyniach wieńcowych. W przypadku znacznej niedrożności tętnic, która związana jest z zaawansowaną miażdżycą, jedynym ratunkiem dla pacjenta okazują się bajpasy, czyli tzw. pomosty aortalno-wieńcowe. Znajdują one zastosowanie, gdy nie może zostać wykonany zabieg wszczepienia stentów lub balonikowania.

Bajpasy – co to jest?

Bajpasy to tzw. pomosty naczyniowe, które pozwalają połączyć aortę i naczynia wieńcowe, przywracając właściwe ukrwienie mięśnia sercowego. Dzięki wszczepieniu bajpasów możliwe jest ominięcie niedrożnych tętnic oraz stworzenie nowego, drożnego połączenia pomiędzy tętnicą i aortą. Dzięki temu natlenienie krwi oraz transport substancji odżywczych mogą odbywać się bez zakłóceń, a ogólny stan pacjenta pozwala na normalne funkcjonowanie. Operacja wszczepienia bajpasów ogranicza ryzyko powikłań związanych z postępującym niedokrwieniem mięśnia sercowego.

Operacja bajpasy – kiedy jest konieczna?

Decyzja o przeprowadzeniu zabiegu wszczepienia bajpasów podejmowana jest przez kardiologa i kardiochirurga na podstawie wyników badań pacjenta. Najczęstszym wskazaniem do wszczepienia bajpasów jest zaawansowana miażdżyca tętnic, która powoduje znaczne ograniczenie przepływu krwi. Decyzja o operacji podejmowana jest także w sytuacji, gdy stosowane wcześniej leczenie farmakologiczne okazało się nieskuteczne lub u pacjenta wystąpiły dodatkowe powikłania w związku z chorobą wieńcową.

Jak przygotować się do zabiegu?

Przed przeprowadzeniem zabiegu niezbędne jest wykonanie różnego rodzaju badań, które pozwalają ocenić ogólny stan zdrowia, a także przewidzieć ewentualne komplikacje. Wszczepienie bajpasów to jedna z metod postępowania medycznego także u pacjentów, u których wystąpił zawał serca. Wskazaniem do wszczepienia bajpasów mogą być także powikłania po innych zabiegach kardiochirurgicznych.

Zabieg wszczepienia bajpasów może zostać przeprowadzony dzięki pobrani fragmentu żyły z klatki piersiowej lub uda – pozwala to na utworzenie zastępczego połączenia pomiędzy aortą i tętnicą oraz obejście występującego zatoru. Operacja może zostać przeprowadzona na bijącym sercu lub z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Sam zabieg kardiochirurgiczny trwa kilka godzin oraz wymaga późniejszej hospitalizacji i rehabilitacji kardiochirurgicznej. W przypadku niepowikłanych operacji wszczepienia bajpasów pacjenci spędzają na oddziale szpitalnym około 7 dni.

