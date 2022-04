Nie upijaj się i nie przejadaj! Zobacz, jakie to przynosi skutki dla twojego serca

Choroby serca są wciąż jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Z powodu choroby wieńcowej na świecie umiera ok. 4 mln mężczyzn i 3,5 mln kobiet rocznie. Kluczowe znaczenie w zapobieganiu chorobom serca ma odpowiednia dieta i zdrowy styl życia.

Najczęściej występujące choroby serca to:

niewydolność serca,

choroba wieńcowa i zawał serca,

wady zastawkowe serca,

zapalenie mięśnia sercowego,

migotanie przedsionków,

arytmie serca.

Zdrowa dla serca dieta

Jeśli chcemy uniknąć chorób układu krążenia, musimy racjonalnie się odżywiać. W codziennym menu powinny zatem znaleźć się owoce i warzywa zawierające witaminy i minerały. Należy też unikać soli i wysokokalorycznych posiłków – wskazują lekarze.

Właściwe ciśnienie krwi

Utrzymywanie ciśnienia krwi w optymalnym zakresie jest kluczowym elementem dbania o zdrowie serca i ogólne samopoczucie fizyczne. Prawidłowe krążenie krwi w całym organizmie sprawia, że tlen i inne składniki odżywcze zostają rozprowadzone równomiernie do różnych narządów i tkanek, aby utrzymać sprawność organizmu.

Jeśli chcesz mieć zdrowe serce, unikaj tych 5 rzeczy:

Nie przejadaj się



Jeśli chcesz zapobiec uszkodzeniu serca, nie przejadaj się. Wysokie stężenie lipidów we krwi spowodowane niewłaściwą dietą powoduje zatkanie lub zwężenie naczyń krwionośnych. Serce jest wtedy pozbawione krwi i tlenu, co z kolei je uszkadza. Chcesz chronić swoje serce i poprawić układ trawienny? Jedz z umiarem i długo żuj – podpowiadają dietetycy.



Nie upijaj się



Z badań wynika, że im większa dawka alkoholu, tym większe jest ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, zarówno u mężczyzn, jak i kobiet. Okazuje się, że nawet niewielkie dawki alkoholu zwiększają ryzyko zawału serca i udaru mózgu.



Nie złość się



Złość lub podniecenie szkodzi sercu. Zwiększone wydzielanie adrenaliny może powodować wahania ciśnienia krwi. A zbyt wysokie ciśnienie krwi, uszkadza naczynia krwionośne wokół serca, zmniejsza dopływ krwi i upośledza działanie serca. W trosce o swoje zdrowie staraj się więc zachować spokój.



Nie chodź spać o późnej porze



Unikaj chodzenia spać o późnej porze. Twoje serce i inne narządy w twoim ciele potrzebują odpowiedniej ilości czasu na odpoczynek, aby prawidłowo funkcjonować. Stwierdzono, że gdy jesteś zmęczony, wzrasta częstotliwość skurczów serca, co nie jest korzystne dla zdrowia.





Zbyt intensywne ćwiczenia fizyczne



Ćwiczenia są dobre dla serca, poprawiają odporność, krążenie i przyspieszają metabolizm. Uważaj, jednak bo zbyt forsowne ćwiczenia mogą przynieść odwrotny skutek. Kiedy intensywnie ćwiczysz, twoje serce potrzebuje więcej tlenu i większej ilości krwi. Może to powodować ucisk w klatce piersiowej i utrudniać oddychanie. Aby uniknąć takich sytuacji, stopniowo zwiększaj intensywność ćwiczeń, zaczynaj od tych mniej obciążających.

