Łupież pstry – przyczyny i objawy. Czy jest zaraźliwy i jak przebiega jego leczenie?

Łupież pstry to powierzchowne zakażenie naskórka o podłożu grzybiczym. Wywołuje go drożdżak Pityrosporum furfur (Malassezia) i charakteryzuje się wieloletnim przebiegiem, powodując zmiany skórne m.in. na klatce piersiowej i owłosionej skórze głowy. Jak wygląda łupież pstry i jak odróżnić go od innych zmian skórnych o podłożu grzybiczym?