Wodniak jądra: co to jest i czy można go leczyć?

Wodniak jądra to schorzenie, które może dotknąć zarówno niemowlęta, jak i dorosłych mężczyzn. Nie wiadomo dokładnie, co powoduje nadmierne powiększenie moszny i gromadzenie się w niej płynu. Co trzeba wiedzieć o wodniaku i czy można go w jakiś sposób leczyć?

Co to jest wodniak jądra?

Wodniak jądra to schorzenie, które objawia się gromadzeniem w wyrostku pochwowym płynu otrzewnowego. W życiu płodowym ten wyrostek powinien zarosnąć. Jeśli z różnych przyczyn tak się nie stanie, może zacząć gromadzić się w nim płyn, który przyjmuje postać galaretowatej masy. Objawia się o nienaturalnym powiększeniem moszny, niekiedy bólem.

Schorzenie u niemowląt

Wodniak jądra często występuje u niemowląt płci męskiej lub małych chłopców. Do 2. roku życia powinien się wchłonąć i ustąpić samoistnie, dlatego najczęściej lekarze nie podejmują żadnego leczenia tylko nakazują rodzicom obserwację. Jeśli tak się nie stanie, może okazać się, że konieczna będzie operacja.

Schorzenie u mężczyzn

U dorosłych mężczyzn wodniak jądra może być spowodowany:

zapaleniem jądra

zapaleniem najądrza

chorobami płciowymi



urazem

W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie leczenia. Może to być leczenie zachowawcze, które pozwoli wyeliminować przyczynę schorzenia, ale i chirurgiczne.

Inne choroby

Obecność wodniaka jądra może świadczyć także o współwystępowaniu innych chorób. Najczęściej jest to przepuklina pachwinowa, którą uważa się za męskie schorzenie. Powstaje na skutek nadmiernego wysiłku fizycznego i dźwigania zbyt ciężkich przedmiotów, np. na budowie.

Oprócz tego pojawieniu się wodniaka jądra sprzyjają również skręt jądra czy nowotwór.

Objawy schorzenia

Oprócz nadmiernie powiększonej moszny, wodniak jądra może powodować ból i dyskomfort. Jądro staje się powiększone, a w czasie dotyku można wyczuć miękki guzek. To galaretowata masa, której nie powinno być w mosznie. Co ciekawe, wodniak powiększa się wieczorem, a maleje rano.

Niekiedy może rozrastać się do tak dużych rozmiarów, że utrudnia pacjentowi normalne funkcjonowanie. Zwykle nie powoduje problemów z oddawaniem moczu, ale może zmniejszać zakres ruchu nogą lub całkowici utrudniać przemieszczanie się.

Diagnostyka

Z każdą nieprawidłowością należy udać się do specjalisty. W przypadku niemowląt lekarzem pierwszego kontaktu powinien być pediatra, który pokieruje rodziców dalej. Zwykle zleca wizytę u urologa dziecięcego lub chirurga.

Dorośli mężczyźni powinni wybrać się do internisty, który wyda skierowanie do urologa. Specjalista dokona badania fizykalnego, może również zrobić diafanoskopię. To badanie, które polega na świeceniu latarką w mosznę. Jeżeli światło przedostaje się na drugą stronę, to znaczy, że w środku znajduje się płyn otrzewnowy. Aby potwierdzić swoją diagnozę, zleca wykonanie badania USG.

Dopiero po wykonaniu pełnej diagnostyki pacjent kierowany jest na dalsze leczenie.

Leczenie

Wodniaka jądra nie można bagatelizować, bo może powodować niepłodność. U małych dzieci zaleca się obserwację, a w razie konieczności leczenie chirurgiczne. Jest ono konieczne także wtedy, gdy wodniak powoduje ból.

U dorosłych natomiast konieczne jest odnalezienie przyczyny powstania wodniaka, wyleczenie ewentualnego stanu zapalnego i usunięcie nadmiernie zgromadzonego płynu.

W niektórych przypadkach udaje się to zrobić za pomocą leków (np. gdy wodniak jest spowodowany zapaleniem jądra), w innych konieczne jest leczenie operacyjne. Operacja zalecana jest także wtedy, gdy wodniak osiąga duże rozmiary i utrudnia codzienne funkcjonowanie pacjentowi.

Czytaj też:

Objawy grzybicy penisa. Czy można ją wyleczyć w domu?Czytaj też:

Pryszcze na pośladkach: przyczyny powstawania krostek na pupieCzytaj też:

Nietypowy przypadek medyczny – mężczyzna złamał pionowo prącie podczas stosunku