Tryptany w leczeniu migreny – czy są skuteczne?

Napady migrenowe znacznie częściej dotyczą kobiet. Ten rodzaj bólu głowy może przebiegać z dolegliwościami współtowarzyszącymi, czyli z tzw. aurą, która obejmuje zaburzenia widzenia oraz drętwienia ciała. Migrenie bez aury mogą towarzyszyć np. mdłości, wymioty, zawroty głowy, a także światłowstręt.

Co to jest migrena?

Migrena to specyficzny ból głowy, który zaliczany jest do dziedzicznych chorób przewlekłych. Na migrenowe bóle głowy częściej narzekają kobiety; mogą się one pojawić już w okresie dojrzewania. W wielu przypadkach migrena pojawia się w czasie owulacji oraz tuż przed lub w czasie menstruacji – wówczas mamy do czynienia z tzw. migreną miesiączkową. Przyczyny migrenowych bólów głowy nadal nie zostały dokładnie poznane, ale wiadomo, że ten typ bólu głowy powodowany jest przez nagły skurcz naczyń krwionośnych w mózgu, który wywołuje objawy aury, a następnie ich równie szybkie rozszerzenie, co objawia się silnym, jednostronnym i pulsującym bólem głowy. Uważa się, że napady migrenowe mają związek ze zwiększonym wydzielaniem jednego z ważniejszych neuroprzekaźników, czyli serotoniny. Niektóre badania dowodzą, że migrena jest bezpośrednim skutkiem niewielkich zaburzeń neurologicznych o nieznanym podłożu.

Rodzaje migreny

Wyróżnia się dwa rodzaje migreny. Migrena z aurą charakteryzuje się tym, że przed wystąpieniem bólu głowy osoba chora doświadcza zaburzeń wzroku o różnym nasileniu. Mogą to być rozbłyski światła, widzenie świetlistej otoczki wokół przedmiotów, migoczące zygzaki i linie przed oczami, a nawet chwilowa utrata wzroku. Oprócz zaburzeń widzenia w tym przypadku mogą występować także inne dolegliwości np. drętwienie kończyn górnych i dolnych, drętwienie tylko jednej strony ciała, drętwienie twarzy oraz drętwienie języka.

Migrena bez aury cechuje się brakiem zaburzeń widzenia oraz uczucia drętwienia ciała (jeżeli ono występuje to w sporadycznych przypadkach). W tym przypadku dolegliwości współtowarzyszące napadowi migreny to: światłowstręt, zawroty głowy, mdłości oraz wymioty, a także nadwrażliwość na dźwięki i zapachy.

Migrena cechuje się bólem jedynie części głowy. Ma on charakter pulsujący o różnym nasileniu. Charakterystyczną cechą migreny jest to, że dolegliwości nasilają się podczas chodzenia oraz wykonywania różnych czynności i słabną po przyjęciu pozycji leżącej.

Tryptany w leczeniu migreny

Tryptany miały okazać się przełomem w leczeniu migreny i faktycznie są skutecznym sposobem na pojedyncze napady migreny, jednak nie działają w przypadku wszystkich chorych. Mechanizm działania tryptonów opiera się na tym, że przyłączają się one do receptorów serotoninowych, powodując kurczenie się mózgowych naczyń krwionośnych. Dodatkowym działaniem tryptanów jest zmniejszenie wydzielania serotoniny. Dzięki temu możliwe jest szybkie zniesienie dolegliwości bólowych, jednak leczenie nie zawsze okazuje się skuteczne, a jego efektywność zależy m.in. od tego, jak szybko zostanie podany lek oraz od tego, jaka dawka zostanie zastosowana.

Oczekiwania związane z tryptanami i ich zastosowaniem w leczeniu migreny są wyjątkowo wysokie, jednak pomimo skuteczności tych leków w przypadku dość dużej grupy pacjentów, powodują one dość niebezpieczne skutki uboczne. Jednym z nich jest wpływ na kurczenie się naczyń krwionośnych w płucach oraz w sercu. Może to powodować u osób zdrowych chwilowy, bezbolesny ucisk w klatce piersiowej oraz duszności, jednak w przypadku występowania u pacjentów schorzeń kardiologicznych lub schorzeń układu oddechowego, efekty działania tryptanów mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Badania nad tryptonami nadal trwają i dają obiecujące wyniki, jednak nie do końca wiadomo, jakie skutki uboczne może powodować ich długotrwałe przyjmowanie, co jest przedmiotem ożywionej dyskusji specjalistów oraz powoduje liczne wątpliwości.

Podsumowując, tryptany to nowe leki, które okazują się skuteczne w leczeniu migreny, ale tylko pod warunkiem, że zostaną podane w momencie zaobserwowania pierwszych objawów rozpoczynającego się migrenowego bólu głowy. Kluczowa dla ich skuteczności jest też podana dawka, która powinna być indywidualnie dobrana do każdego pacjenta. Zaobserwowane skutki uboczne terapii tryptanami powodują, że leki te powinny być stosowane z dużą ostrożnością oraz jedynie u osób ze zdrowym sercem i zdrowymi płucami.

