Oseltamiwir – co to jest? Zastosowanie i działanie leku

Oseltamiwir występuje w dwóch postaciach, obie są przyjmowane doustnie: kapsułki i zawiesina. W badaniach klinicznych lek był skuteczny zarówno w przypadku leczenia, jak i zapobiegania grypie.

Czytaj także:

Czy noszenie masek może zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusów?

Skuteczność w leczeniu grypy

W dwóch badaniach klinicznych z udziałem dorosłych z grypą oceniano czas potrzebny na ustąpienie objawów grypy lub całkowite ustąpienie choroby. Badanym podawano oseltamiwir lub placebo. U osób przyjmujących lek poprawa objawów grypy trwała o 1,3 dnia krócej niż u osób przyjmujących placebo.

Oseltamiwir badano również wśród dzieci z grypą w wieku od 1 do 12 lat. Dzieci otrzymały lek lub placebo. U dzieci przyjmujących lek poprawa objawów grypy trwała o 1,5 dnia krócej niż u dzieci przyjmujących placebo.

Skuteczność w zapobieganiu grypie

Oseltamiwir badano również pod kątem stosowania w zapobieganiu grypie w sezonie grypowym. W badaniach oceniano liczbę osób, które zachorowały na grypę podczas przyjmowania leku w porównaniu do liczby osób, które zachorowały na grypę podczas przyjmowania placebo.

W badaniach wzięli udział zdrowi ludzie, którzy nie szczepili się przeciw grypie. Badaniami objęto także osoby w wieku 65 lat i starsze, które mieszkały w domach opieki. Tylko niektóre z tych osób dostały szczepionki przeciw grypie. W badaniach u 1% wszystkich osób przyjmujących lek wystąpiła grypa. Spośród tych, którzy nie brali leku, u 4-12% zachorowało na grypę.

Oseltamiwir – co to tak właściwie jest?

Lek występuje w postaci fosforanu oseltamiwiru.

Skutki uboczne

Oseltamiwir może powodować łagodne lub poważne działania niepożądane. Poniżej znajdziesz niektóre z kluczowych działań niepożądanych, które mogą wystąpić podczas przyjmowania leku – nie są to jednak wszystkie możliwe skutki uboczne. Porozmawiaj o nich szczegółowo z lekarzem zanim zaczniesz przyjmować lek.

Najczęstsze działania niepożądane oseltamiwiru mogą obejmować:

nudności

wymioty

ból głowy

ogólny ból ciała

Większość tych działań niepożądanych może ustąpić w ciągu kilku dni lub kilku tygodni. Jeśli są poważniejsze lub nie ustępują, należy porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą.

Poważne działania niepożądane

Poważne skutki uboczne stosowania oseltamiwiru nie są częste, ale mogą wystąpić. Są to:

delirium lub nietypowe zachowanie

uczucie bycia „poza ciałem”

omamy (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są prawdziwe)

ciężkie reakcje alergiczne

Czytaj także:

3 sposoby na poprawę odporności

Szczegóły dotyczące skutków ubocznych

Reakcja alergiczna. Podobnie jak w przypadku większości leków, u niektórych osób może wystąpić reakcja alergiczna po przyjęciu oseltamiwiru. Nie wiadomo na pewno, ile osób przyjmujących lek ma reakcje alergiczne. Objawy łagodnej reakcji alergicznej mogą obejmować wysypkę na skórze, swędzenie i zaczerwienienie. Cięższa reakcja alergiczna zdarza się rzadko, ale jest możliwa. Objawy ciężkiej reakcji alergicznej mogą obejmować obrzęk pod skórą, zwykle w powiekach, wargach, dłoniach lub stopach, obrzęk języka, ust lub gardła, problemy z oddychaniem.

Wysypka. Możesz mieć wysypkę skórną podczas stosowania oseltamiwiru, jeśli jesteś uczulony. Niektóre osoby przyjmujące lek miały ciężką, zagrażającą życiu reakcję zwaną zespołem Stevensa-Johnsona. W tym stanie rozwija się poważna wysypka, która obejmuje duże obszary pęcherzy na skórze. Jeśli podczas przyjmowania leku wystąpi wysypka, należy przerwać stosowanie i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Omamy. Niektóre osoby przyjmujące lek miały delirium lub halucynacje (widzenie lub słyszenie rzeczy, które nie są prawdziwe). Niektóre osoby wykazywały również nietypowe zachowania, które doprowadziły do ​​obrażeń fizycznych lub śmierci.

Biegunka. W badaniach klinicznych biegunka wystąpiła u około 7% dzieci przyjmujących lek. Biegunka nie była częstym działaniem niepożądanym u dorosłych. Jeśli ty lub twoje dziecko macie biegunkę podczas przyjmowania leku, ważne jest, aby utrzymać nawodnienie i otrzymywać elektrolity podczas leczenia. Ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem lub farmaceutą o tym, który napój elektrolitowy jest najlepszy dla ciebie lub twojego dziecka. Niektóre z tych napojów zawierają dużo cukru, co może pogorszyć biegunkę zamiast poprawić stan zdrowia. Biegunka może prowadzić do odwodnienia (niski poziom płynów), co może przynieść poważne skutki. Powinieneś natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli ty lub twoje dziecko macie następujące objawy, które mogą wskazywać na odwodnienie: suchość w ustach, zahamowanie produkcji łez, brak wydalania moczu przez 12 godzin lub wydalanie moczu, który ma ciemny kolor.

Bół głowy. Może wystąpić jako efekt przyjmowania leku, chociaż bóle głowy są również częstym objawem grypy. W badaniach klinicznych 2% osób z grypą, które zażyły ​​lek, odczuwało ból głowy. Spośród osób z grypą, które przyjmowały placebo, 1% odczuwało ból głowy. W innym badaniu, które dotyczyło stosowania oseltamiwiru w celu zapobiegania grypie, 17% osób przyjmujących lek miało bóle głowy. Spośród osób, które przyjmowały placebo, 16% miało bóle głowy.

Wymioty. Podobnie jak w przypadku bólu głowy wymioty też mogą być objawem grypy. W badaniach klinicznych 8% osób z grypą, które przyjmowały lek, miało wymioty. Spośród osób z grypą, które przyjmowały placebo, 3% miało wymioty. W innym badaniu, które dotyczyło stosowania leku w celu zapobiegania grypie, 2% osób przyjmujących lek miało wymioty. Spośród tych, którzy wzięli placebo, 1% miało wymioty.

Czy trzeba stosować ten lek przez dłuższy czas?

Oseltamiwir ma być stosowany krótkoterminowo zarówno w leczeniu grypy, jak i zapobieganiu jej. Większość osób przyjmuje lek przez 5 dni, gdy jest stosowany w leczeniu grypy. Lek stosuje się zwykle w celu zapobiegania grypie przez 10 dni. Ale można go stosować do 6 tygodni w celu zapobiegania grypie, jeśli wybuchnie epidemia. Leku nie należy stosować długoterminowo. Lekarz zaleci, jak długo należy przyjmować ten lek.

Oseltamiwir a inne choroby

Oprócz wymienionych powyżej zastosowań możesz zastanawiać się, czy lek jest stosowany w niektórych innych przypadkach. I owszem, jest, chociaż nie są to dobre zastosowania.

Oseltamiwir na paragrypy (niewłaściwe zastosowanie)

Oseltamiwir nie jest zatwierdzony do leczenia wirusów grypy rzekomej i nie należy go podawać w tym celu. Ludzkie wirusy grypy rzekomej (HPIV) powodują objawy podobne do tych wywoływanych przez wirusa grypy. Jednak HPIV należą do innej klasy wirusów niż wirus grypy. Z tego powodu lek nie będzie skuteczny w leczeniu HPIV.

Jeśli masz objawy grypopodobne, powinieneś umówić się na wizytę u lekarza. Zaleci on najlepszą opcję leczenia dla twojego stanu.

Oseltamiwir na przeziębienia (niewłaściwe zastosowanie)

Oseltamiwir nie jest zatwierdzony do leczenia przeziębienia i nie należy go stosować w tym stanie. Przeziębienie może być spowodowane przez wiele różnych wirusów, które infekują płuca i kanały nosowe. Najczęstszym wirusem wywołującym przeziębienie jest rinowirus. Jednak ten lek nie jest skuteczny w leczeniu rinowirusa.

Podczas gdy przeziębienie i grypa powodują podobne objawy, objawy grypy są na ogół gorsze niż objawy przeziębienia. Jeśli masz objawy przeziębienia lub grypy, umów się na wizytę do lekarza.

Czytaj także:

Szef WHO o różnicach miedzy koronawirusem i grypą. „3,4 proc. zachorowań na Covid-19 zakończyło się śmiercią”