URPL podał przepis na środek antyseptyczny. Może być przygotowany w aptece

11 marca Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych opublikował przepis na środek antyseptyczny poprzez wprowadzenie do Farmakopei Polskiej wydania XI monografii narodowej Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum, co tłumaczy się jako etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę. Preparat jest etanolowo-wodnym roztworem z dodatkiem glicerolu i nadtlenku wodoru.

Tekst monografii opublikowany na stronie urzędu stanowi załącznik do niniejszej informacji, a wymagania opisane w dokumencie obowiązują od daty jego ogłoszenia.

Wprowadzenie w trybie pilnym monografii dla tego środka do Farmakopei Polskiej spowodowane jest szczególną sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem powodującym chorobę zakaźną COVID-19.

Monografia została opracowana dla rekomendowanego przez WHO składu preparatu do dezynfekcji skóry. Dokument umożliwia m.in. przygotowywanie preparatu w aptece jako „leku aptecznego”, którym, zgodnie z definicją zapisaną w ustawie Prawo farmaceutyczne, jest produkt leczniczy sporządzony w aptece zgodnie z recepturą farmakopealną, przeznaczony do wydania w tej aptece.

