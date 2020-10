Lekarz przepisał ci hydroksyzynę? Sprawdź, jak działa ten lek

Hydroksyzyna (hydroxyzinum) jest lekiem, który przepisują swoim pacjentom nie tylko psychiatrzy. Także lekarz rodzinny, który stwierdza m.in. nadpobudliwość nerwową, może wystawić receptę na hydroksyzynę. Bywa ona stosowana nie tylko u osób dorosłych, ale także u młodzieży i dzieci, bo jest stosunkowo dobrze tolerowana przez organizm. Jeżeli przechodziliśmy zabiegi chirurgiczne, to zachodzi duże prawdopodobieństwo, że przyjmowaliśmy hydroksyzynę, bo jest ona jednym z podstawowych leków na uspokojenie, które podawane są pacjentom w szpitalach.

Co to jest hydroksyzyna?

Hydroksyzyna to lek dostępny wyłącznie na receptę w postaci syropu i tabelek. W szpitalach stosuje się także hydroksyzynę dożylnie np. w przypadku bardzo pobudzonych pacjentów lub pacjentów, u których zdiagnozowany zostaje atak paniki. Lek ten jest dość często stosowany u osób, które cierpią z powodu zaburzeń na tle psychicznym m.in.:

nerwicy,

lęków,

fobii,

stresu pourazowego.

Co ciekawe, hydroksyzyna wykazuje także działanie antyhistaminowe i bywa stosowana w przypadku świądu skóry nie tylko o podłożu alergicznym. Często zdarza się, że lek stosowany jest u osób odczuwających świąd z powodu nadmiernego napięcia nerwowego – jest on jednym z objawów somatycznych, które pojawiają się w przypadku nerwicy.

Odrębną grupą pacjentów, u których stosuje się hydroksyzynę, są chorzy z różnymi postaciami psychozy. Niekiedy lek ten wdrażany jest jako element kuracji odwykowej, jednak nie zaleca się jego stosowania bezpośrednio w przypadku objawów delirium, które pojawiają się u osób przerywających ciąg alkoholowy. W przypadku uzależnień stosowanie hydroksyzyny jest tematem dość kontrowersyjnym, ponieważ lek ten również wykazuje silnie uzależniające działanie, więc może spowodować, że osoba uzależniona np. od alkoholu popadnie w dodatkowy nałóg, czyli lekomanię.

Hydroksyzyna – działanie

Hydroksyzyna wpływa hamująco na funkcje ośrodkowego układu nerwowego, sprzyjając wyciszeniu i ustąpieniu np. napadów lękowych. Z tego względu bywa lekiem stosowanym na etapie pierwszego kontaktu z lekarzem w przypadku osoby, która wykazuje symptomy nadmiernego pobudzenia i agresji. Hydroksyzyna stosowana jest także u pacjentów przed zabiegami medycznymi np. operacjami w celu złagodzenia objawów silnego stresu.

Działanie hydroksyzyny, choć skuteczne, jest obarczone dość dużym ryzykiem uzależnienia. W szczególności ostrożnie należy stosować hydroksyzynę u dzieci i młodzieży. Ważne: zmiana dawki leku lub podawanie go na własną rękę, nie powinny mieć miejsca! Hydroksyzynę przez krótki czas stosuje się m.in. u dzieci chorych na AZS, dzieci chorych na ADHD oraz dzieci, u których z różnych powodów występują napady lęku i niepokoju.

Niegdyś hydroksyzynę stosowano też w przypadku konieczności wyciszenia seniorów z demencją starczą, chorobą Alzheimera lub innymi schorzeniami typowymi dla wieku starczego. Obecnie nie zaleca się stosowania tego leku u przewlekle chorych osób starszych.

Leki na uspokojenie – co trzeba o nich wiedzieć?

Szybkie tempo życia sprawia, że często na własną rękę sięgamy po leki na uspokojenie. Początkowo są to zioła i leki dostępne bez recepty, jednak z czasem, gdy przestają one działać, szukamy mocniejszych środków. Tutaj pojawia się problem – hydroksyzyna, choć jest często stosowana i skutecznie znosi niepokój oraz uczucie lęku, to silnie uzależnia. Rośnie liczba osób, które przyjmują ten lek na własną rękę, kupując go przez internet, co jest ogromnym zagrożeniem. Hydroksyzyna powinna być przyjmowania jedynie pod nadzorem lekarza i w ustalonych przez niego dawkach! Konieczne jest też prawidłowe postępowanie w przypadku kończenia kuracji, które ma na celu uniknięcie wystąpienia objawów odstawianych.