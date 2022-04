Witamina D wycofana z obrotu. Jest komunikat GIF

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy Vigantol. Wyjaśnia, że działanie ma charakter prewencyjny i dotyczy wszystkich serii produktu leczniczego Vigantol, które zostały wyprodukowane przy użyciu substancji pomocniczej o nr serii 20CQ046.

„Pełnomocnik podmiotu odpowiedzialnego P&G Health Germany GmbH poinformował organ o podstawach do wycofania z obrotu produktu leczniczego Vigantol o nr serii 20CQ046” – podano w komunikacie GIF.

Wycofana seria witaminy D:

Vigantol

Moc500 mcg/ml (20 000 IU/ml)

Postać: Krople doustne, roztwór

Podmiot odpowiedzialny P&G Health Germany GmbH

Numer serii20CQ046

Data ważności 2025-02-28

Witamina D

Witamina Djest bardzo ważna dla zdrowego funkcjonowania organizmu. Pod nazwą witamina D kryją się dwa związki: witamina D 2, czyli ergokalcyferol oraz witamina D 3, czyli cholekalcyferol. Witaminę D 2 znajdziemy w grzybach i roślinach, a witaminę D 3 w produktach odzwierzęcych, powstaje ona jednak przede wszystkim na skutek syntezy skórnej wywołanej przez działanie promieniowania UV.

Właściwości witaminy D

Witamina D jest niezbędna do właściwego funkcjonowania układu odpornościowego, bierze również udział w procesie podziału komórek. Reguluje ona także wchłanianie z przewodu pokarmowego fosforu i wapnia, a także samo utrzymanie poziomu wapnia we krwi w normie. Witamina D pomaga również zachować kości i zęby w dobrej kondycji. Łagodzi też stany zapalne w organizmie, a także wpływa na wydzielanie insuliny, jest więc ważna dla utrzymania właściwego poziomu glukozy we krwi.

