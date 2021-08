7 najlepszych źródeł fosforu w diecie

Fosfor to pierwiastek, który jest jednym z podstawowych budulców organizmu. Razem z wapniem mineralizuje ości i zęby, dlatego warto dbać o jego prawidłową ilość w diecie. Co trzeba wiedzieć o fosforze i w jakich produktach on się znajduje?

Czym jest fosfor?

Fosfor to mikroelement, który występuje w każdej komórce organizmu. Odgrywa on kluczową rolę w funkcjonowaniu układu kostnego, buduje kości, zęby i stawy. Oprócz tego wpływa na kondycję całego organizmu, reguluje pracę serca, nerek, wspomaga przyswajanie wapnia. Fosfor buduje również błony komórkowe i sprzyja utrzymaniu równowagi kwasowo-zasadowej.

Jakie jest zapotrzebowanie na pierwiastek?

Aby spełnić dzienne zapotrzebowanie na fosfor, należy dostarczyć do organizmu 800-1200 g mikroelementu. Nie jest to trudne, ponieważ występuje on w wielu produktach, .m.in. mleku, zbożach, płatkach owsianych, orzechach, nasionach, pestkach, ale też w marchwi czy kapuście.

Z tego względu raczej rzadko zdarza się niedobór mikroelementu. Częściej możemy cierpieć na jego nadmiar, a to grozi schorzeniami nerek i odwapnieniem kości.

Najlepsze źródła fosforu

Wątróbka



Wątróbka i podroby również zawierają dużo fosforu. W 100 g mięsa znajdziemy 297 mg fosforu. Wystarczy więc zjeść porządny obiad, by spełnić większość zapotrzebowania na ten mikroelement.



Jajka



Jajko zawiera aż 102 mg fosforu! Dzięki temu dostarcza dużej ilości mikroelementu do organizmu. To oznacza, że jajecznica z trzech jajek jest w stanie spełnić dzienne zapotrzebowanie na fosfor w 30 procentach.



Mleko



Mleko to doskonałe źródło fosforu i wapnia. Sprzyja utrzymaniu w dobrej kondycji kości i zębów, a także stawów. Jedna szklanka dostarcza 85 g fosforu oraz 125 g wapnia!



Sardynki



Sardynki i inne ryby w oleju to dobre źródło składników odżywczych. Oprócz fosforu zawierają także m.in. cynk.



Kasza gryczana



Kasza gryczana uważana jest za jedną ze zdrowszych kasz. Dostarcza witamin z grupy B, błonnika, kwasu foliowego, witaminy A czy C. To też świetne źródło fosforu.



Orzechy włoskie



Orzechy włoskie to paliwo dla mózgu, które dostarcza wielu cennych składników do funkcjonowania układu nerwowego, m.in. kwasów z grupy Omega czy witamin z grupy B. Oprócz tego zawierają minerały takie jak fosfor, magnez czy cynk.



Rośliny strączkowe



Świetnym źródłem minerałów i mikroelementów są także rośliny strączkowe. Groch, fasola, soczewica to tylko niektóre z nich, które warto włączyć do swojej diety.Czytaj też:

Krzem nazywany jest pierwiastkiem życia. Dlaczego i jakie ma właściwości?