Mangan – pierwiastek, który odpowiada za... sprawność seksualną

Mangan to pierwiastek, który pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Bierze udział w procesie trawienia, wspomaga układ kostny, pracę hormonów tarczycy, a także reguluje libido. Co jeszcze warto o nim wiedzieć i w jakich produktach go znajdziemy?

Czym jest mangan?

Mangan to pierwiastek, który występuje w wielu tkankach. W największych ilościach znajdziemy go głównie w mózgowiu, dlatego że odpowiada za prawidłową pracę układu nerwowego. Oprócz tego występuje też w wątrobie czy nerkach.

W tkankach organizmu znajduje się od 10 do 20 mg manganu. Niedobór pierwiastka może szybko przełożyć się na pogorszenie kondycji zdrowotnej organizmu.

Funkcje pierwiastka

Mangan wpływa na:

uregulowanie pracy układu nerwowego

prawidłową pracę układu kostnego

właściwą pracę hormonów tarczycy

wysokie libido i sprawność seksualną

Mangan na wysokie libido

Mangan to pierwiastek, który pełni ważną rolę w funkcjonowaniu układu nerwowego. Reguluje poziom libido i w dużej mierze odpowiada za sprawność seksualną. Wpływa więc na dobre pożycie seksualne, a także na płodność. Poleca się go również kobietom, które cierpią na silny PMS.

Na pracę mózgu

Pierwiastek ten wspiera funkcjonowanie układu nerwowego. Jego niedobór może wywoływać stany rozdrażnienia i niepokoju, utrudniać zasypianie i regenerację organizmu, a także powodować problemy z rozkojarzeniem i koncentracją.

Na układ kostny

Mangan pomaga zapobiec osteoporozie i wzmocnić układ kostny. Z badań wynika, że osoby, które cierpią na reumatoidalne zapalenie stawów mogą cierpieć na niedobory przeciwutleniacza SOD, którego poziom w organizmie poprawia właśnie mangan.

Na kondycję skóry

Pierwiastek ten odpowiada także za procesy zachodzące w skórze. Wspiera wchłanianie witamin z grupy B, dlatego brak manganu może doprowadzić do problemów ze skórą, kondycją włosów czy paznokci.

Osoby, które mają niedobór pierwiastka, mogą zauważyć u siebie problem z suchością skóry (ta przesuszona łuszczy się, a nawet pęka), występowaniem reakcji alergicznych, egzem czy łojotokowego zapalenia skóry. Przesuszone i łamliwe stają również włosy i paznokcie. Szybciej się łamią, łatwiej wypadają, tracą nawilżenie.

Niedobór pierwiastka

Niedobór manganu powoduje problemy z pogorszeniem kondycji zdrowotnej. Najczęściej dotyczą one nieprawidłowego funkcjonowania układu nerwowego – stajemy się nerwowi, rozdrażnieni, częściej miewamy epizody smutku czy zniechęcenia. Możemy również cierpieć na problemy z zasypianiem lub w ogóle na bezsenność. Oprócz tego pojawiają się problemy ze słuchem oraz szumami usznymi.

Niewłaściwa podaż manganu przyczynia się do pogorszenia pracy układu kostnego. Może wyzwalać reakcje zapalne w organizmie, zaburzenia w koordynacji ruchów, a nawet doprowadzić do deformacji kości.

Brak manganu wpływa także na życie seksualne. Obniża się libido, jesteśmy mniej skłonni do współżycia, pogarsza się jakość życia intymnego.

Nadmiar pierwiastka

Szkodliwy jest także nadmiar manganu. Może on doprowadzić do problemów z funkcjonowaniem układu nerwowego, niekontrolowanego drżenia rąk i nóg, problemów z koordynacją ruchów oraz chodzeniem. Z badań wynika, że nadmierna podaż manganu wpływa także na obniżenie ilorazu inteligencji. Nadmiar pierwiastka przyczynia się też do wystąpienia zaburzeń psychicznych oraz depresji.

W jakich produktach go znajdziemy?

Pierwiastek występuje w:

płatkach owsianych

pieczywie pełnoziarnistym

kaszy gryczanej

owocach morza



orzechach

tofu

awokado

fasoli

Warto wiedzieć, że przyjmując suplementy diety z manganem, należy to robić 2 godziny w odstępie od innych leków.

