Wsteczna miesiączka może być przyczyną poważnej choroby. Na czym polega?

Wsteczna miesiączka to zjawisko, które jest uważane przez naukowców za jedną z możliwych przyczyn endometriozy. Choroba ta wciąż nie jest w pełni poznana i nie wiadomo, jakie czynniki ją wywołują. Według teorii naukowców do rozwoju choroby mogą przyczyniać się czynniki genetyczne, problemy z funkcjonowaniem układu immunologicznego lub tzw. wsteczna miesiączka.

Czym jest wsteczna miesiączka?

Wsteczna miesiączka to zjawisko, w którym w czasie miesiączki dochodzi do cofnięcia się krwi miesiączkowej. Razem ze złuszczonym endometrium wędruje ona przez jajowody i trafia do miejsc, w których nie powinno jej być.

W ten sposób krew menstruacyjna może dostać się do jajników czy otrzewnej i tam stworzyć skrzepy. Takie skrzepy powodują dolegliwości bólowe, mogą też być niewidoczne na zwykłym obrazie USG. Niekiedy zamieniają się w zrosty czy torbiele.

Wsteczna miesiączka a endometrioza

Gdy krew menstruacyjna razem ze złuszczonymi komórkami endometrium trafia w głąb jajowodów, tworzy w narządach rodnych ogniska endometriozy. Mogą one jednak powstawać nie tylko w organach wewnętrznych, ale właściwie w całym organizmie, nawet w częściach zlokalizowanych daleko od narządów rodnych.

I wciąż nie wiadomo, z jakich przyczyn one powstają i co o tym decyduje. Naukowcy twierdzą, że w dużej mierze mogą przyczyniać si ę do tego czynniki genetyczne (jeśli mama lub siostra miała endometriozę to my też możemy ją mieć), a także problemy z funkcjonowaniem układu immunologicznego.

Prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy powinien poradzić sobie z wyeliminowaniem komórek endometrialnych, gdy te zaczną przemieszczać się jajowodami w górę organizmu. Jeśli tak się nie dzieje, może to oznaczać zaburzenia w systemie inmmunologicznym.

Wsteczna miesiączka a ból brzucha

Powstawanie komórek endometrialnych poza narządami rodnymi może wywołać bardzo silny ból. Pojawia się on nie tylko w czasie miesiączki (choć wtedy rzeczywiście jest on najsilniejszy), ale może występować także w innych fazach cyklu. Bóle brzucha przy endometriozie są tak mocne, że odbierają kobiecie możliwości normalnego funkcjonowania. Co więcej, najczęściej nie działają na nie zwykłe leki przeciwbólowe.

Diagnostyka

Endometriozę jest bardzo ciężko zdiagnozować, zwykle trwa to lata. Kobiety często zgłaszają się do lekarza nie tylko z silnym bólem brzucha, ale też z problemami z płodnością. Przy endometriozie może w ogóle nie występować owulacja, dlatego zajście w ciążę jest niemożliwe.

Wymagane jest przeprowadzenie kompletu badań hormonalnych, jak i USG, które wykażą, czy w organizmie kobiety występują zmiany endometrialne takie jak blizny, zrosty, skrzepy czy torbiele.

Jeśli badania wykażą ich obecność, konieczne będzie laparoskopowe usunięcie zmian. Operacja jest jedyną szansą na pozbycie się przewlekłego bólu. Niekiedy daje również możliwość odblokowania owulacji i zajścia w ciążę.

Wsteczna miesiączka a niepłodność

Cofająca się w czasie menstruacji krew tworzy w organizmie skupiska endometrialne. Często to one są powiązane z niepłodnością. Zrosty i skrzepy, które tworzą się w narządach rodnych uniemożliwiają prawidłowe zajście w ciążę i zapłodnienie. Niekiedy skutkiem endometriozy są także cykle bezowulacyjne, a zatem organizm w ogóle nie produkuje komórki jajowej, która mogłaby zostać zapłodniona.

W sytuacji przedłużających się starań o ciążę (które trwają więcej niż rok) dobrze jest zgłosić się do ginekologa, by wykonać pełną diagnostykę. Badania często trwają długo, a leczenie jeszcze dłużej. Ale wielu kobietom, po podjęciu leczenia farmakologicznego lub laparoskopowego usunięcia ognisk endometriozy, udaje się zajść w ciążę.

