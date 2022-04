Olejki eteryczne pomagają zwalczać sezonową alergię. Zobacz, które z nich są najskuteczniejsze

Najnowsze badania wskazują, że u ponad połowy populacji większości krajów europejskich w ciągu najbliższych lat wystąpią objawy typu alergicznego: ze strony układu oddechowego, przewodu pokarmowego czy skóry.

Sposoby radzenia sobie z alergią

Z alergią można radzić sobie na dwa sposoby: stosując profilaktykę lub łagodząc występujące objawy. Zdaniem ekspertów, najlepszym rozwiązaniem jest zapobieganie występowaniu objawów alergii, choć nie zawsze jest to możliwe. Ryzyko wystąpienia objawów alergicznych można w znacznym stopniu zminimalizować. Podstawową kwestią jest ograniczenie kontaktu z alergenami. Objawy alergii można leczyć środkami farmakologicznymi, a także wykorzystując medycyną naturalną, w tym olejki eteryczne.

Olejki eteryczne – czym są?

Naturalne olejki eteryczne są lotną mieszanką posiadająca w swoim składnie od kilkudziesięciu do kilkuset związków pozyskiwanych z roślin. Związki te znajdują się w korzeniu, kłączach, zielu, liściach, kwiatach, owocach, nasionach, a nawet korze. W roślinach, z których pozyskuje się olejki eteryczne, jego zawartość mieści się w granicy 1 – 3 proc., ale można spotkać się z jego większą zawartością ok. 20 proc. w pąkach goździkowca.

Sposoby użycia olejków eterycznych

Jeśli szukasz alternatywy dla tradycyjnego leczenia alergii, olejki eteryczne są dla ciebie. Można dodać kilka kropli olejku do nawilżacza lub dyfuzora powietrza, dodać kilka kropli podczas wizyty w saunie parowej lub użyć ich do masażu ciała. Zawsze przynoszą efekt.

Rodzaje olejków eterycznych łagodzące objawy alergii:

Olejek eukaliptusowy podnosi odporność



Eukaliptus jest pomocny w zwalczaniu objawów sezonowych alergii. Kilka kropel dodanych do dyfuzora sprawi, że nie będziesz miał już zatkanego nosa. Badania wskazują, że zwiększa on odporność organizmu oraz redukuje stany zapalne.



Olejek cytrynowy zmniejsza stany zapalne



Olejek cytrynowy jest pomocny w zwalczaniu objawów alergii, jego moc polega na zmniejszaniu stanu zapalnego. Badania wskazują, że pomaga także tłumić reakcje alergiczne i podnosi poziom energii. Olejek z cytryny działa też na ból gardła i problemy skórne.



Olejek kadzidłowy zapobiega obrzękom



Olejek kadzidłowy polecany jest zwłaszcza osobom chorym na astmę, której objawy potęgują alergie. Jego naturalne właściwości sprawiają, że jest pomocny w zapobieganiu obrzękowi mięśni gardła. Działa również przeciwzapalnie.



Olejek lawendowy podnosi jakość snu u alergików



Olejek lawendowy pomaga w zmniejszaniu stanu zapalnego oraz ogranicza wydzielanie śluzu. Działa uspokajająco, dzięki czemu pozwala szybciej zasnąć i dłużej spać.



Olejek tymiankowy łagodzi kaszel



Olejek tymiankowy łagodzi objawy kaszlu, wywołane zapaleniem oskrzeli. Jest bogaty w witaminy A i C, żelazo i mangan. Ma działanie wzmacniające układ odpornościowy i pomaga zwalczać zakażenia bakteryjne.



Olejek rumiankowy łagodzi objawy kataru siennego



Katar sienny to jeden z bardziej dokuczliwych objawów wiosennej alergii, którą powodują wszechobecne pyłki roślin. Badania wskazują, że olejek rumiankowy łagodzi obrzęki błony śluzowej nosa pojawiające się przy katarze. Wykazuje również działanie bakteriobójcze.Czytaj też:

