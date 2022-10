Początek infekcji? Zetrzyj świeży imbir i zjedz go z twarożkiem!

Dr hab. n. farm. Wirginia Kukuła-Koch, profesor z Katedry i Zakładu Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w rozmowie z „Wprost” na temat ziół podkreśliła, że obecnie mamy duży dostęp do różnych azjatyckich ciekawych gatunków roślinnych, które mają udowodnione działanie na odporność. – Moim faworytem jest na pewno imbir – powiedziała specjalistka.

Wszechstronne działanie imbiru

Jak podkreśliła, imbir to wszechstronna roślina, którą można stosować w bardzo wielu przypadłościach i chorobach. Kiedyś była używana przede wszystkim jako lek żółciotwórczy i żółciopędny oraz przy dolegliwościach żołądkowych. Dziś wiemy, że to silny antyoksydant o działaniu uodparniającym, ale także przeciwnowotworowym. – Pamiętam dobrze, kiedy podczas mojego pobytu na stypendium w Japonii, zachorowałam na chorobę wirusową i bardzo źle się czułam. Powiedziałam o tym mojemu profesorowi, który z uśmiechem dał mi tradycyjny japoński proszek z imbiru „shoga” i następnego dnia byłam już gotowa do pracy, mimo że to była silna grypa. Właściwie od tego momentu zaczęłam śledzić działania imbiru – powiedziała.

Jak stosować imbir?

Jak zaleciła prof. Wirginia Kukuła-Koch, warto stosować po 10 gramów imbiru dwa razy dziennie na samym początku infekcji wirusowej. – Odporność na pewno szybko wzrośnie. Najlepiej w postaci surowej, czyli po dodaniu np. do twarogu surowego startego imbiru. Wiem, że niektórzy dodają starty imbir do herbaty i piją ten napar. Jednak pod wpływem wysokiej temperatury właściwości imbiru zmniejszają się. Najlepsza postać to imbir surowy – wytłumaczyła.

Najlepiej nie zwlekać z zafundowaniem sobie imbirowej terapii.

– Stosujmy go, kiedy zmarzniemy, kiedy źle się czujemy albo mieliśmy kontakt z kimś, kto był chory. Kłącze imbiru przyjęte podczas tych pierwszych symptomów daje dużą szansę, że unikniemy choroby – powiedziała.

A może lepiej kurkuma?

Prof. Kukuła-Koch odniosła się również do pytania o popularną kurkumę i podkreśliła, że pochodzi ona z tej samej rodziny co imbir i można ją też stosować podobnie jak imbir. – Te dwa gatunki mają bardzo podobne związki aktywne z grupy polifenoli i terpenów. Podobnie jak imbir, radziłabym spożywać raczej świeże kłącze kurkumy, ponieważ – jak wynika z moich badań, wszelkie przetwarzanie, gotowanie, bardzo osłabia aktywność tych dobroczynnych związków. Dlatego zalecam dodanie połowy małego kłącza kurkumy czy do sałatki, czy – podobnie jak w przypadku imbiru – zjedzenie jej z twarogiem. Oczywiście, ta roślina jest mocno aromatyczna i nie każdy będzie ją lubił – dodała.

