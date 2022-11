Czy olej kamforowy pomaga na ból ucha?

Ból ucha może być skutkiem przewiania, zapalenia zatok, ale też rozpoczynającego się zapalenia ucha środkowego. U osób dorosłych, u których ból nie jest silny i któremu nie towarzyszy wysięk z ucha oraz gorączka, można spróbować złagodzić go domowymi sposobami. U dzieci, u których infekcja uszu zazwyczaj ma gwałtowny przebieg, nie należy sięgać po takie metody, ale jak najszybciej wybrać się do pediatry.

Domowe sposoby na ból ucha

Przewiane ucho warto jest rozgrzać, pomaga to złagodzić dolegliwości bólowe. Można zastosować ciepłe okłady, przykładać termofor z pestkami wiśni, sięgnąć po czosnek czy cebulę. Należy pamiętać, by nie wkładać niczego do zewnętrznego przewodu słuchowego, ponieważ może to podrażnić błonę bębenkową lub spowodować większy stan zapalny. Wszystkie środki do łagodzenia bólu uszu stosujemy na zewnątrz ucha, przede wszystkim masując tylną małżowinę uszną.

Warto również pamiętać, że ból ucha może być konsekwencją nieleczonego zapalenia zatok. Spływająca wydzielina może przyczyniać się do dolegliwości bólowych uszu, ale również i zębów czy szczęki. Ból często ma charakter promieniujący, dlatego zanim zaczniemy leczyć ucho, zastanówmy się, czy przyczyną bólu nie są zatoki.

Czym jest olej kamforowy i jak działa?

Do łagodzenia bólu uszu od dawna w medycynie ludowej wykorzystuje się olej kamoforowy. Jest to olejek, który pozyskuje się z cynamonowca kamforowego. Ma on właściwości przeciwzapalne i antyseptyczne, łagodzi ból. Olejek można nanosić na małżowinę uszną i smarować nim skórę kilka razy dziennie. Aby uniknąć podrażnień, warto najpierw posmarować zewnętrzną część ucha maścią natłuszczającą lub kremem. Gdy olejek zacznie działać, ból powinien stać się mniejszy.

Jest to skuteczna, ludowa metoda do walki z bólem ucha. W czasie infekcji należy również szczególnie dbać o bolące ucho, nie spać na nim, by go nie odgniatać na poduszce, nie wystawiać na działanie wiatru. Nie wolno wychodzić na zewnątrz z niedosuszonymi włosami, a w sezonie jesienno-zimowym zawsze pamiętać o zakładaniu czapki. Jeśli po zastosowaniu olejku z kamfory ból nie mija, należy wybrać się do lekarza.

Kiedy nie stosować olejku kamforowego na ból ucha?

Olejku z kamfory nie należy stosować u małych dzieci poniżej 6. roku życia. U osób dorosłych, mających wrażliwą skórę, olejek może wywołać podrażnienie. Warto o tym pamiętać i nie nanosić go bezpośrednio na skórę.

