Jak odśluzować organizm? 3 sposoby na pozbycie się śluzu i flegmy

Nadmiar niektórych produktów w diecie może prowadzić do gromadzenia śluzu w organizmu. Dotyczy to przede wszystkim glutenu i nabiału, ale również słodyczy. Jeśli często cierpimy na zapalenia zatok, nawracający katar, a do tego infekcje górnych dróg oddechowych, powinniśmy przyjrzeć się uważnie swojemu sposobowi żywienia i zastosować dietę eliminacyjną.

W tradycyjnej medycynie chińskiej wierzy się, że śluz pochodzi ze śledziony i żołądka. Jeśli te organy nie pracują prawidłowo, w organizmie może gromadzić się nadmierna ilość śluzu, która objawia się nawracającymi stanami zapalnymi dróg oddechowych. Jak widać, wszystko sprowadza się do diety, dlatego wprowadzenie w niej zmian jest kluczowe, by móc skutecznie odśluzować organizm i pozbyć się schorzeń.

Co może wpływać na nadmierne wydzielanie śluzu?

Niektóre grupy produktów działają śluzotwórczo i przyczyniają się do często nawracających infekcji. Aby móc pozbyć się kataru czy zapalenia zatok, warto wiedzieć, jakie składniki mogą potęgować dolegliwości. Być może jest ich za dużo w naszej diecie, stąd ciągłe choroby. Jakie produkty należy zatem wyeliminować z diety?

banany



nabiał (mleko, jogurty, kefiry, maślanki)

gluten (mąka pszenna, biały makaron, biały ryż, białe pieczywo, drożdżówki)

surowe warzywa

mąka kukurydziana

cukier

słodycze

syrop glukozowo-fruktozowy

orzeszki ziemne

Jak pozbyć się śluzu z organizmu? 3 sposoby

Aby odśluzować organizm i pozbyć się nadmiaru wydzieliny, warto zmienić sposób żywienia. Skorzystanie z poniższych metod pozwoli wygasić istniejące stany zapalne i zapobiegnie powstawaniu nowych.

1. Włącz do diety produkty, które redukują śluz

Do produktów, które pozwalają osuszyć organizm i wyciągnąć z niego wilgoć, należy przede wszystkim kasza jaglana. Powinna ona zajmować ważne miejsce w diecie osób cierpiących na nawracające infekcje i zapalenia zatok. Oprócz tego warto jeść również cytrusy (przede wszystkim grejpfruty), dynia, sałata i zielone warzywa, kalafior, szparagi, gruszki, cebula, czosnek, imbir.

2. Pij napar z imbiru

Imbir rewelacyjnie rozgrzewa organizm, wykazuje działanie przeciwzapalne i pozwala zredukować nadmiar wydzieliny. Aby taka kuracja była skuteczna, należy pić napar z imbiru regularnie, najlepiej każdego dnia. Do umytego i pokrojonego korzenia imbiru warto dodać miód oraz cytrynę, by wzmocnić działanie napoju.

3. Sięgnij po zioła

Wiele mieszanek ziół może pomóc nam pozbyć się zalegającej w organizmie wydzieliny i zredukować nadmiar flegmy. Warto na stałe stosować siemię lniane, a do tego pić napary z kozieradki i lukrecji albo kurkumy. Zioła te rozgrzewają, osuszają i działają przeciwzapalnie, dlatego dobrze jest na stałe włączyć je do swojego jadłospisu w sezonie jesienno-zimowym. Warto pamiętać także o rewelacyjnym działaniu złotego mleka, które może świetnie wspomóc funkcjonowanie układu oddechowego. Taki napój można przygotować bez mleka krowiego na bazie mleka roślinnego.

Czytaj też:

Jak zrobić rozgrzewającą herbatę? Przepisy z pomarańczą, malinami i inneCzytaj też:

Co jeść jesienią? Te grupy produktów uwzględnij w menu