Orgazm kaskadowy – jak go osiągnąć?

Wyróżnia się kilka rodzajów orgazmów, jednak orgazm kaskadowy rzadko funkcjonuje wśród najczęściej występujących typów szczytowania. Doświadczają go kobiety, jednak nie wszystkie, a niektóre nawet mogą nie wiedzieć, że mają z nim do czynienia. Jak rozpoznać orgazm kaskadowy?

Cała prawda o orgazmie…

Orgazm bywa udawany, może być wyjątkowo intensywny lub wręcz przeciwnie – delikatny i niemal niewyczuwalny, może też powodować ból, doprowadzać do omdlenia, a także można go wcale nie doświadczać, co nie musi wiązać się z brakiem satysfakcji ze współżycia.

Orgazm u kobiety

Niemal mityczny orgazm kaskadowy nie jest jedynie wytworem wyobraźni – jest rodzajem szczytowania, do którego trzeba dojrzeć i odpowiednio się przygotować, poprzez nastawienie psychiczne i właściwe podejście do aktu seksualnego.

Wiele kobiet podświadomie blokuje szczytowanie, zastanawiając się, czy tym razem się uda, bo brak orgazmu staje się coraz częstszym problemem wśród kobiet z każdej grupy wiekowej. Z czym wiąże się barak szczytowania? Powodem może być zarówno podłoże psychiczne, czyli przewlekły stres oraz problemy w relacji z partnerem, jak i typowe zmęczenie czy rozkojarzenie podczas współżycia. Ile kobiet, tyle powodów, najczęściej przemijających, problemów z osiągnięciem orgazmów, jednak zawsze warto zasięgnąć porady ginekologa, który wykluczy ewentualne schorzenia lub nieprawidłowości w obrębie narządów płciowych mogące utrudniać osiąganie orgazmów.

Szczytowanie jest punktem kulminacyjnym aktu seksualnego, jednak nie oznacza to, że zawsze musi być dokładnie zsynchronizowane ze szczytowaniem partnera. Może nastąpić zarówno na etapie gry wstępnej, jak i po zakończeniu stosunku. W czasie współżycia można doświadczyć także kilku rodzajów orgazmu w różnych odstępach czasu i tutaj mamy właśnie do czynienia z orgazmem kaskadowym.

Męski orgazm

W przypadku mężczyzn sprawa jest nieco prostsza. Większość z nich dochodzi do szczytowania bez problemów, ale nie jest w stanie cieszyć się możliwością doświadczania orgazmów wielokrotnych. Po ejakulacji mężczyzna wchodzi w fazę odpoczynku, po której może być znowu gotowy do działania.

Jak osiągnąć orgazm wielokrotny?

Orgazm wielokrotny można osiągnąć na wiele sposobów. Jednym z nich jest stymulacja łechtaczki w czasie stosunku, dzięki której możliwe jest osiągnięcie zarówno orgazmu łechtaczkowego, jak i pochwowego. Orgazm pomaga osiągnąć także zmiana pozycji seksualnych, która pozwala na różną głębokość i intensywność penetracji. W przypadku niektórych kobiet do orgazmów kaskadowych może dochodzić podczas seksu oralnego oraz analnego.

U kobiety zakończenie stosunku szczytowaniem lub jego brakiem wcale nie musi wiązać się z tym, że trzeba czekać do kolejnego razu. Wręcz przeciwnie – ukrwione i nadal wrażliwe narządy płciowe kobiety są gotowe na kolejne doznania, które można potraktować, jako grę „po” w celu osiągnięcia orgazmu wielokrotnego. Delikatna stymulacja łechtaczki jest na to najlepszym sposobem, jednak można także spróbować wprowadzić do swojego życia erotycznego różne gadżety, z których pary mogą obecnie korzystać także na odległość.

Orgazm kaskadowy pomaga także osiągnąć odpowiednia praca mięśniami kegla, co dodatkowo wzmacnia odczuwane przez mężczyzn doznania.

Podsumowując, orgazm kaskadowy może przeżyć każda kobieta, jednak musi ona być zdolna do szczytowania. Ważnym elementem dochodzenia do perfekcji w szczytowaniu oraz odkrywania w sobie zdolności do osiągania orgazmów wielokrotnych, jest czerpanie radości z seksu. Ważna jest też kondycja psychiczna i nastawienie do samego aktu seksualnego, który nie powinien odbywać się jedynie z obowiązku.

Chcąc doświadczyć orgazmu kaskadowego, warto otworzyć się na nowe i niepraktykowane wcześniej sposoby czerpania przyjemności z intymnych zbliżeń. Pomocne okazują się nowe pozycje seksualne, uprawianie seksu w nowych miejscach oraz podnosząca stopień podniecenia seksualnego realizacja swoich fantazji erotycznych.

Czytaj także:

Seks na odchudzanie. Pozycje, które pozwalają spalić najwięcej kalorii