Uzależnienie od cyberseksu – jak sobie z nim poradzić?

Wirtualna rzeczywistość zaczyna coraz bardziej wkraczać w nasze życie. Wraz z uzyskaniem powszechnego dostępu do Internetu powstały też nowe rodzaje uzależnień, które nie ograniczają się jedynie do korzystania z gier komputerowych czy z portali społecznościowych.

Co to jest cyberseks?

Cyberseks to przyjemność seksualna, którą daje wzajemne podniecanie się poprzez erotyczne zdjęcia, opisywanie fantazji erotycznych oraz uprawianie seksu na odległość, czyli masturbując się i opisując swoje doznania drugiej osobie. Najczęściej do cyberseksu dochodzi w zamkniętych grupach i na portalach erotycznych, ale nie tylko, bo dostęp do takiego typu relacji stale się zwiększa. Coraz częściej cyberseks ma miejsce na portalach społecznościowych, a nawet na stronach internetowych, które nie są typowymi stronami o podtekście erotycznym.

Relacje związane z uprawianiem seksu za pomocą komputera często nawiązują się na portalach randkowych. Jest to nowy etap zawiązanych znajomości, który czasami przeradza się w realny związek, jednak znacznie częściej tego typu relacje kończą się przykrymi konsekwencjami w postaci uzależnienia oraz upośledzenia zdolności odczuwania seksualnej przyjemności poprzez realny kontakt z drugą osobą.

Seks przez Internet – zagrożenia

Uprawianie seksu przez Internet jest dużym zagrożeniem. Tego typu relacje dotyczą nie tylko osób dorosłych, ale także nastolatków, którzy korzystając z cyberseksu, mogą całkowicie wypaczyć swoje wyobrażenia na temat fizycznej bliskości, co zacznie sprawiać ogromne problemy, gdy osiągną dojrzałość i zaczną wchodzić w realne związki. Uzależnienie od cyberseksu nie dotyczy jedynie osób, które skłonne są do popadania w skrajności i poddawania się przyjemności, jakie niosą np. używki. W przypadku tego rodzaju uzależnienia nie mamy do czynienia z wyniszczaniem organizmu poprzez działanie szkodliwych substancji, ale przede wszystkim z psychicznym przywiązaniem się do odczuwania seksualnej przyjemności, którą daje kontakt na odległość z konkretną osobą lub grupą osób preferujących np. podobne sposoby zaspokajania swojego popędu seksualnego.

Cyberseks a problemy z odczuwaniem przyjemności podczas realnych zbliżeń

Decydując się na cyberseks, trzeba liczyć się z tym, że może się to skończyć w sposób nie do końca przyjemny i zdrowy dla naszego ciała oraz umysłu. W przypadku osób, które nie są w stanie osiągać przyjemności seksualnej podczas kontaktów fizycznych z druga osobą, seks przez Internet może jedynie pogłębić problem i stać się przyczyną niepodejmowania prób nawiązywania relacji w realu.

Zaburzenia seksualne, które rozwijają się poprzez częste uprawianie seksu przez Internet, mogą zrujnować życie erotyczne nie tylko w przypadku par, które decydują się na „bezpieczne” kontakty seksualne z innymi osobami i nie traktują seksu przez Internet jako zdrady, jak i osób, które z różnych względów nie podejmują prób zbliżenia w sposób inny niż za pośrednictwem komputera.

Cyberseks niesie za sobą jeszcze inne zagrożenia – może stać się elementem rozwoju drugiej osobowości, bo w sieci czujemy się bezpiecznie oraz anonimowo. Możemy wkładać różne maski, zmieniać swoją płeć, wiek oraz dowolnie kreować swoje życie, a takie postępowanie sprzyja powstawaniu zaburzeń osobowości oraz utrudnia normalne funkcjonowanie w życiu codziennym.

Uzależnienie od cyberseksu – jak sobie z nim poradzić?

Zwykle o tym, że jesteśmy uzależnieni od cyberseksu, dowiadujemy się w momencie, kiedy odkrywamy, że tradycyjny seks jest dla nas mało atrakcyjny, a więzi partnerskie stają się mniej ważne, niż kontakty z internetowymi kochankami. Skutkiem uzależnienia od cyberseksu jest całkowite przewartościowanie swojego życia, zepchnięcie na margines rodziny i przyjaciół oraz brak satysfakcji seksualnej w czasie zbliżeń osobą, z którą dzielimy życie, bo cyberseks nie dotyczy jedynie singli. Jedynym sposobem na wyjście z pułapki cyberseksu jest podjęcie w tryb offline i zaprzestanie kontaktów seksualnych przez Internet. Niezbędna okazuje się także pomoc terapeuty od uzależnień oraz terapia seksuologiczna, która pomaga na nowo powrócić do życia w realnym świecie i nauczyć się czerpać radość z fizycznego kontaktu z drugą osobą.

