6 powodów, dla których nie warto oglądać pornografii

Pornografia, choć jest dostępna na wyciągnięcie myszki, nie jest zalecana młodym ludziom. Przedstawia bowiem zaburzony obraz relacji między kobietą a mężczyzną. Badania dowodzą, że jej wpływ na postawy i zachowania nastolatków jest co najmniej niepokojący. Poniżej kilka możliwych skutków jej oglądania.

1. Przedwczesna inicjacja

W badaniu przeprowadzonym przez dwie amerykańskie uczone – dr Jane Brown z University of North Carolina w Chapel Hill oraz dr Kelly L. L’Engle z Family Health International, 59 proc. 15-24 latków przyznało, że oglądanie pornografii zachęca nastolatków rozpoczęcia uprawiania seksu zanim są do tego gotowi.

2. Ryzykowne zachowania

Przeprowadzone wśród 433 nastolatków przez badaczki z nowojorskiej Mount Sinai School of Medicine ankiety ujawniły ciekawe dane dotyczące ryzykownych zachowań. Okazało się, że ci, którzy oglądają pornografię, częściej niż inni mają wielu partnerów seksualnych i uprawiają seks, w trakcie którego zażywają narkotyki lub piją alkohol.

3. Seks bez zabezpieczenia

W trakcie badań przeprowadzonych przez amerykańską Kaiser Family Foundation, 50 proc. ankietowanych nastolatków stwierdziło, że oglądanie pornografii przekonuje, iż seks bez zabezpieczenia jest akceptowalny.

4. Agresja seksualna

Oglądanie pornografii, zwłaszcza takiej z elementami przemocy, prowadzi do wzrostu agresywnych zachowań seksualnych. Zespół z Bloomberg School of Public Health pod kierunkiem Michele L. Ybarra ustalił, że młodzi ludzie, którzy oglądają tego typu obrazy blisko 6-krotnie częściej niż reszta przyznają się do agresji w intymnych sytuacjach. Inne badania wykazały, że takie osoby częściej molestują seksualnie i wykazują inne formy agresywnego zachowania, np.: przymuszanie partnera do stosunku.

5. Zaburzenia nastroju

Oglądanie pornografii w sieci powoduje zaburzenia psychosomatyczne (np. mdłości), a nawet depresję u nastolatek – wynika z badań, które zrobiła szwedzka uczona Magdalena Mattebo z uniwersytetu w Uppsali.

6. Problem z relacjami społecznymi

Młodzi ludzie często oglądający pornografię w internecie, pod względem zachowań społecznych różnią się od swoich rówieśników szukających tam informacji, rozrywki czy kontaktu z innymi. Badania izraelskiego uczonego Gustavo S. Mescha z Uniwersytetu w Hajfie dowodzą, że są oni mniej zintegrowani ze społeczeństwem. Inne badania dowiodły, że oglądanie pornografii w bardzo młodym wieku (poniżej 13 roku życia) jest związane z wykształceniem się osobowości psychopatycznej oraz zachowaniami antyspołecznymi: słabą samooceną, samotnictwem, niedojrzałością i izolacją społeczną.

